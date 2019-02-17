坦圖Logo shot絕殺楊恩　技術挑戰賽奪冠

▲坦圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

NBA明星賽週末在台灣時間17日早晨率先進行技術挑戰賽，決賽由坦圖(Jayson Tatum)對決楊恩(Trae Young)。不過原本陷入落後的坦圖，在最後關頭使出Logo shot絕殺拿下冠軍。

技術挑戰賽第一輪就有聯盟兩大優質常人對決，由約基奇（Nikola Jokic）擊敗弗契維奇(Nikola Vucevic)；坦圖勝過老將柯利(Mike Conley)；楊恩擊敗福克斯(De’Aaron Fox)；唐西奇（Luka Doncic）擊敗庫茲瑪(Kyle Kuzma)。

4強的對決，坦圖在傳球關卡發生失誤落後，不過約基奇在最後的三分外線碰上麻煩，讓坦圖一球入魂奪下勝利。另一場4強賽，速度飛快的楊恩比賽前半段就取得領先，唐西奇投出Logo Shot想要力挽狂瀾可惜沒又投進，讓楊恩取得決賽資格。

決賽楊恩同樣速度較快，在傳球和上籃階段就取得領先，一路狂奔來到三分線外。不過落後的坦圖眼看就要沒有機會，中場直接拔起來命中帶走冠軍。