坦圖Logo shot絕殺楊恩　技術挑戰賽奪冠

▲坦圖。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

NBA明星賽週末在台灣時間17日早晨率先進行技術挑戰賽,決賽由坦圖(Jayson Tatum)對決楊恩(Trae Young)。不過原本陷入落後的坦圖,在最後關頭使出Logo shot絕殺拿下冠軍。

技術挑戰賽第一輪就有聯盟兩大優質常人對決,由約基奇(Nikola Jokic)擊敗弗契維奇(Nikola Vucevic);坦圖勝過老將柯利(Mike Conley);楊恩擊敗福克斯(De’Aaron Fox);唐西奇(Luka Doncic)擊敗庫茲瑪(Kyle Kuzma)。

4強的對決,坦圖在傳球關卡發生失誤落後,不過約基奇在最後的三分外線碰上麻煩,讓坦圖一球入魂奪下勝利。另一場4強賽,速度飛快的楊恩比賽前半段就取得領先,唐西奇投出Logo Shot想要力挽狂瀾可惜沒又投進,讓楊恩取得決賽資格。

決賽楊恩同樣速度較快,在傳球和上籃階段就取得領先,一路狂奔來到三分線外。不過落後的坦圖眼看就要沒有機會,中場直接拔起來命中帶走冠軍。

Jayson Tatum really won the Skills Challenge on a prayer halfcourt shot



@NBAonTNTpic.twitter.com/AiINNB3g4V