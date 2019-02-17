運動雲

> >

坦圖Logo shot絕殺楊恩　技術挑戰賽奪冠

ETtoday運動雲

▲▼坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

NBA明星賽週末在台灣時間17日早晨率先進行技術挑戰賽，決賽由坦圖(Jayson Tatum)對決楊恩(Trae Young)。不過原本陷入落後的坦圖，在最後關頭使出Logo shot絕殺拿下冠軍。

技術挑戰賽第一輪就有聯盟兩大優質常人對決，由約基奇（Nikola Jokic）擊敗弗契維奇(Nikola Vucevic)；坦圖勝過老將柯利(Mike Conley)；楊恩擊敗福克斯(De’Aaron Fox)；唐西奇（Luka Doncic）擊敗庫茲瑪(Kyle Kuzma)。

4強的對決，坦圖在傳球關卡發生失誤落後，不過約基奇在最後的三分外線碰上麻煩，讓坦圖一球入魂奪下勝利。另一場4強賽，速度飛快的楊恩比賽前半段就取得領先，唐西奇投出Logo Shot想要力挽狂瀾可惜沒又投進，讓楊恩取得決賽資格。

決賽楊恩同樣速度較快，在傳球和上籃階段就取得領先，一路狂奔來到三分線外。不過落後的坦圖眼看就要沒有機會，中場直接拔起來命中帶走冠軍。

關鍵字： 技術挑戰賽坦圖
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

熱門新聞

王建民重返大聯盟？美媒：我也想再看他投球

ABL／震撼加盟寶島夢想家？　吳永盛：機率6到7成

中職／1995年守備率9成99　王光輝：球離我超過一步不接

中職／考量長遠發展　陳文杰改練左手傳球

杜哈女網賽／詹家姊妹退荷德聯軍女雙封后　奪下本季第二冠

日職／王柏融開轟直呼「運氣好」　日媒讚謙虛的真貨！

讀者回應

﻿

最新新聞

1哈里斯力壓柯瑞三分球大賽奪冠

2技術挑戰賽坦圖Logo shot絕殺

3雷理莎以賽代訓　感受加油團熱情

4超半程女子第一　謝千鶴每場拼最佳

5近兩萬人開跑　國內好手拼佳績

熱門新聞

1王建民重返大聯盟？美媒想再看他投球

2加盟夢想家　吳永盛：機率6到7成

3王光輝金手套：球離我超過一步不接

4考量長遠發展　陳文杰改練左手傳

5詹家姊妹奪下本季第二冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

1個月讓腿變直+增高！　7動作矯正O型腿、骨盆前傾

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366