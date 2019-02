灌籃大賽創意成奪冠重點　史密斯連2年參賽成大熱門

▲史密斯連2年參加灌籃大賽,被視為奪冠熱門。(圖/達志影像/美聯社)

記者張曜麟/綜合報導

2019明星週於16日登場,儘管現今球員並不熱衷灌籃大賽,但本屆參賽球員仍來勢洶洶,4位球員都是球隊中的體能怪物,其中最被看好奪下冠軍的就是剛被送至尼克的史密斯(Dennis Smith Jr.),他原先去年就被視為奪冠熱門,但最終灌籃動作沒有過多創意遭到淘汰,這次能否雪恥值得期待。

尼克:史密斯

在場上作為跳跳人的史密斯,去年首度參加灌籃大賽就被視為冠軍熱門,當時在第一灌就在空中將球放到頭上再到兩腿之間,完成雙手灌籃,展現十足的飛天能力,不料僅拿下39分,隨後第二灌在空中胯下換手360度爆扣就獲得50分,但由於沒有過多創意及驚喜,最終仍無緣拿下獎盃。原先表達無意參賽的史密斯今年再次挑戰,有著去年經驗後他勢必會做出調整,本屆依舊為冠軍熱門。

雷霆:迪亞洛(Hamidou Diallo)

迪亞洛今年被雷霆選中後就一直是替補席重要戰力,他的彈跳能力非常誇張,在季前熱身賽對決老鷹,他接到費爾頓(Raymond Felton)的空拋,起跳後頭與籃框成平行,並用雙手完成扣籃讓人見識到這名小將的能力,不過灌籃大賽會飛天只是基本,迪亞洛還需秀出更多技巧或創意才有機會挑戰冠軍。

Hamidou Diallo cuts baseline for oop! #NBAPreseason WATCH on @NBATV pic.twitter.com/ZsQtZ0rqP7

老鷹:柯林斯(John Collins)

首度參賽的柯林斯在老鷹主打大前鋒位置,儘管要對抗另外3名後衛及鋒線球員較無法呈現飄逸動作,但柯林斯卻有著「暴力美學」,時常可見他在比賽中像野獸般轟炸籃框,若能在灌籃大賽中用暴力灌籃結合創意技巧,將會帶給球迷許多視覺震撼,也有機會向其他參賽選手發起威脅。

I bet you can guess who had a slammin' first half.



Presented by @verizon: pic.twitter.com/iKRrL9GJub