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灌籃大賽創意成奪冠重點　史密斯連2年參賽成大熱門

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▲▼小牛（獨行俠）菜鳥史密斯（dennis smith jr.），2018明星週灌籃大賽驚天一灌。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯連2年參加灌籃大賽，被視為奪冠熱門。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

2019明星週於16日登場，儘管現今球員並不熱衷灌籃大賽，但本屆參賽球員仍來勢洶洶，4位球員都是球隊中的體能怪物，其中最被看好奪下冠軍的就是剛被送至尼克的史密斯(Dennis Smith Jr.)，他原先去年就被視為奪冠熱門，但最終灌籃動作沒有過多創意遭到淘汰，這次能否雪恥值得期待。

尼克：史密斯

在場上作為跳跳人的史密斯，去年首度參加灌籃大賽就被視為冠軍熱門，當時在第一灌就在空中將球放到頭上再到兩腿之間，完成雙手灌籃，展現十足的飛天能力，不料僅拿下39分，隨後第二灌在空中胯下換手360度爆扣就獲得50分，但由於沒有過多創意及驚喜，最終仍無緣拿下獎盃。原先表達無意參賽的史密斯今年再次挑戰，有著去年經驗後他勢必會做出調整，本屆依舊為冠軍熱門。

雷霆：迪亞洛(Hamidou Diallo)

迪亞洛今年被雷霆選中後就一直是替補席重要戰力，他的彈跳能力非常誇張，在季前熱身賽對決老鷹，他接到費爾頓(Raymond Felton)的空拋，起跳後頭與籃框成平行，並用雙手完成扣籃讓人見識到這名小將的能力，不過灌籃大賽會飛天只是基本，迪亞洛還需秀出更多技巧或創意才有機會挑戰冠軍。

老鷹：柯林斯(John Collins)

首度參賽的柯林斯在老鷹主打大前鋒位置，儘管要對抗另外3名後衛及鋒線球員較無法呈現飄逸動作，但柯林斯卻有著「暴力美學」，時常可見他在比賽中像野獸般轟炸籃框，若能在灌籃大賽中用暴力灌籃結合創意技巧，將會帶給球迷許多視覺震撼，也有機會向其他參賽選手發起威脅。

黃蜂：布里奇斯(Miles Bridges)

作為小前鋒的布里奇斯擁有出色的爆發力以及彈跳力，在場上就像「小鋼炮」一樣能不斷轟炸籃框，加上他灌籃有著力與美的結合觀賞性非常高，加上又是地主，被視為是史密斯最大的競爭對手。

▲▼黃蜂布里奇斯(Miles Bridges)。（圖／達志影像／美聯社）

▲布里奇斯(Miles Bridges)。（圖／達志影像／美聯社）

近年灌籃大賽逐漸式微，除了球員自身不想參賽外，更多的是球迷認為觀賞性越來越低，並沒有特別的招式，去年米歇爾(Donovan Mitchell)會奪得冠軍，一方面是自身技巧外，他在最後穿上模仿「老飛人」卡特(Vince Caryer)的球衣，並用他的招牌灌籃來表演，引起全場轟動，最終如願拿下冠軍，可見除了灌籃技巧之外，必須要有更多的創意來吸引關注才有望拿下冠軍。

關鍵字： NBA明星賽史密斯
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