蘇炳添60公尺飆6秒52再超楊俊瀚　IAAF今年世界第二

▲亞運田徑，100公尺蘇炳添。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

「台灣最速男」楊俊瀚在今年農曆新年在美國參加駱駝市室內田徑邀請賽男子60公尺，決賽跑出6秒72的成績奪下金牌，不過大陸飛人蘇炳添13日在愛爾蘭阿斯隆的AIT室内田徑大獎賽飆出6秒52，破了大會紀錄輕鬆拿金牌，還比去年賽季快了0.03秒。

目前人在美國東田納西州立大學移地訓練的楊俊瀚，日前代表《adidas》組隊參賽，也是男子60公尺賽事中唯一亞洲參賽選手，預賽先繳出6秒80的成績晉級決賽，決賽再飆出6秒72摘金，也是今年的首面金牌。

不過蘇炳添的狀態更是極佳，在去年印尼雅加達亞運100公尺拿下金牌後，積極備戰2020東京奧運，曾提到希望自己100公尺能夠突破到9秒90大關，更是在AIT室内田徑大獎賽中，跑出6秒52破大會紀錄，輕鬆奪冠，比起去年賽季首戰柏林室內賽中60公尺跑出6秒55的成績，還提升了0.03秒。

根據國際田徑總會（IAAF）的紀錄，29歲的蘇炳添在60公尺的6秒52，目前排在世界第二位，僅次於美國選手Grant HOLLOWAY的6秒51，而從亞洲排名來看更是第一位，楊俊瀚的6秒72成績則是排在亞洲第6，競爭可說是相當激烈，各國好手都在備戰4月的亞錦賽。

▼2018雅加達亞運,田徑,男子200公尺楊俊瀚。（圖／記者李毓康攝）