籃網、騎士超時加班　羅素3OT砍14分趕大家下班

▲羅素帶領籃網在3OT擊敗騎士。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

籃網14日客場挑戰騎士，本場比賽是兩隊在明星賽前的最後一場比賽，因此雙方決定大戰一場，兩隊一路激戰到3度延長合計攻下287分，最後籃網靠著羅素（D'Angelo Russell）在3OT貢獻14分下，以148比139成功踢館騎士。

▲騎士、籃網激戰至3度延長。（圖／CFP）



第四節剩下22.9秒雙方平手，籃網握有球權拉佛特（Caris LeVert）在三分外線出手沒進，卡洛（DeMarre Carroll）撿到進攻籃板不過已經剩下1.8秒他急忙出手也沒進雙方打進延長賽。延長賽羅素在最後16秒靠著2罰取得2分領先，騎士菜鳥塞克斯頓（Collin Sexton）切入上籃扳平比數雙方進入2度延長。

▲籃網卡洛投進高難度3分將戰局逼進3OT。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



2度延長騎士靠著新兵克里斯（Marquese Chriss）連續飆進2記三分以及攻下全場最高42分的克拉克森（Jordan Clarkson）助陣，在時間剩下3.8秒時取得3分領先，籃網發邊線球先是發給卡洛，他背框等著隊友跑出三分空檔，不過在隊友被守死下，他直接來一記高難度後撤步橫移跳投命中3分讓雙方再度加班。

3OT就看著羅素與克拉克森互飆，儘管克拉克森飆進3記三分砍下11分，不過羅素更猛打進6球得到14分，終場籃網就以148比139結束3度延長大戰。賽前戰績29勝29敗的籃網隊，在拿下這場艱辛的勝利後，勝率突破5成，這也是籃網在近6年來首度在明星週前勝率過半，

▼克拉克森轟下生涯新高42分也無力帶騎士贏球。（圖／CFP）

