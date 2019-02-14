不後悔拖到季後動刀　大谷翔平：今年把打擊擺第一

▲大谷翔平表示今年要專心擔任打者。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

天使「二刀流」大谷翔平去年手肘受傷並非立即休養動刀，以打者身份打完賽季才決定動刀治療，延後手術也導致無法趕上今年開季，對此大谷表示不後悔，「我知道延後動刀會趕不上開季，但最後一個月的出賽對自己和球隊都有幫助。」

大谷翔平來到天使春訓基地接受媒體訪問，談到季後動刀的決定，「我對於去年的事情並不後悔，這是球隊的計畫，雖然結果不如預期，但我不後悔。」

大谷翔平去年7月手肘二級撕裂，季中開始專心擔任指定打擊，球季結束後接受TJ手術，今年賽季只能以打者身份出賽，最快想看他站上投手丘，得要等到2020年賽季。

「去年當時醫生告訴我需要進行手肘韌帶置換手術時，我當時打擊狀況正好，我希望藉此累積更多經驗，打完整個賽季。」大谷翔平說：「或許因此錯過開季第一個月，但長期來說，去年最後一個月的出賽我認為有幫助。」

大谷翔平已經開始展開打擊練習，預計在5月份歸隊，他說，重返球場的感覺很興奮，但耐心將是一大關鍵，「今年因為不會投球，要把所有專注力擺在打擊，計畫就是把打擊放在第一位。」

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