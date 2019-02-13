UA柯瑞明星賽配色釋出　Curry 6「Coy Fish」暗藏趣梗、調皮登場

▲勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

靦腆的搗蛋鬼！Stephen Curry的錦鯉池惡作劇Curry 6「Coy Fish」暗藏趣梗、調皮登場！Stephen Curry精準的三分長射能力，以及無與倫比的控球手法和傳球視野，讓他在場上被視作全聯盟最具得分威脅的球員；場下的他卻是相當調皮搗蛋，Curry曾表示他對於生活中的一切始終保持謙卑、快樂和感激，但對於親近的好友與家人們，他儼然變成一個野蠻的惡作劇專家，調皮搗蛋的Curry喜歡在任何情況下為身邊的人帶來一些輕鬆有趣的惡作劇。

Curry 6「Coy Fish」調皮配色，這雙暗藏趣梗的全新戰靴正是講述靦腆又俏皮的Curry就讀戴維森學院慶祝21歲生日的一樁軼事。Stephen Curry說起調皮往事：「我們去了一家日式牛排館慶祝生日，臨時起意決定跳到錦鯉魚池裡，當時我負責引開女店長的注意力，好讓隊友Steve Rossiter跳到池子裡抓魚。」

當時Curry的教練Bob McKillop知道此事後相當生氣，處罰全隊兩小時折返跑，且必須回到餐廳做四個小時的門童，也因為這個有趣的故事讓餐廳聲名大噪，儘管Curry可能在當時吸取了教訓，但這個故事卻也燃起Curry對惡作劇的熱忱，無論是在生活中哄騙朋友，還是在場上晃倒對手後投進三分球。

▲Curry 6「Coy Fish」。（圖／UNDER ARMOUR提供）

UNDER ARMOUR於NBA全明星賽前夕推出Curry 6「Coy Fish」配色，以Stephen Curry的調皮往事作為設計靈感，全針織鞋面採用亮眼的螢光黃配色呈現出錦鯉魚在水中跳躍時的活力美感，中底魚鱗片花紋代表著錦鯉魚的美妙色澤。鞋款除了搭配擁有零重力腳感的全掌HOVR科技中底，也特地打造出帶來非凡牽引力的水波狀透明外底，同時寓意著水波曼妙的錦鯉池水。