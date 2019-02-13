運動雲

> >

UA柯瑞明星賽配色釋出　Curry 6「Coy Fish」暗藏趣梗、調皮登場

ETtoday運動雲

▲勇士一哥柯瑞戰溜馬。（圖／CFP）

▲勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

靦腆的搗蛋鬼！Stephen Curry的錦鯉池惡作劇Curry 6「Coy Fish」暗藏趣梗、調皮登場！Stephen Curry精準的三分長射能力，以及無與倫比的控球手法和傳球視野，讓他在場上被視作全聯盟最具得分威脅的球員；場下的他卻是相當調皮搗蛋，Curry曾表示他對於生活中的一切始終保持謙卑、快樂和感激，但對於親近的好友與家人們，他儼然變成一個野蠻的惡作劇專家，調皮搗蛋的Curry喜歡在任何情況下為身邊的人帶來一些輕鬆有趣的惡作劇。

Curry 6「Coy Fish」調皮配色，這雙暗藏趣梗的全新戰靴正是講述靦腆又俏皮的Curry就讀戴維森學院慶祝21歲生日的一樁軼事。Stephen Curry說起調皮往事：「我們去了一家日式牛排館慶祝生日，臨時起意決定跳到錦鯉魚池裡，當時我負責引開女店長的注意力，好讓隊友Steve Rossiter跳到池子裡抓魚。」

當時Curry的教練Bob McKillop知道此事後相當生氣，處罰全隊兩小時折返跑，且必須回到餐廳做四個小時的門童，也因為這個有趣的故事讓餐廳聲名大噪，儘管Curry可能在當時吸取了教訓，但這個故事卻也燃起Curry對惡作劇的熱忱，無論是在生活中哄騙朋友，還是在場上晃倒對手後投進三分球。

▲▼ Stephen Curry Curry 6「Coy Fish」。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲▼ Stephen Curry Curry 6「Coy Fish」。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲Curry 6「Coy Fish」。（圖／UNDER ARMOUR提供）

UNDER ARMOUR於NBA全明星賽前夕推出Curry 6「Coy Fish」配色，以Stephen Curry的調皮往事作為設計靈感，全針織鞋面採用亮眼的螢光黃配色呈現出錦鯉魚在水中跳躍時的活力美感，中底魚鱗片花紋代表著錦鯉魚的美妙色澤。鞋款除了搭配擁有零重力腳感的全掌HOVR科技中底，也特地打造出帶來非凡牽引力的水波狀透明外底，同時寓意著水波曼妙的錦鯉池水。

關鍵字： UA柯瑞明星賽Stephen CurryUNDER ARMOUR
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

熱門新聞

12強賽程確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

美版赤木晴子兼具球技顏值　17歲范麗絲花式運球有如厄文

中職／投球變得不快樂　劉昱言當兵轉換心情

手指脫臼「黏一起」照打還灌籃　湯神：我高中是四分衛

日職／對猿不讓了　樂天派2強投則本昂大、岸孝之先發

王維中重回美職　王躍霖看好大聯盟開季

讀者回應

﻿

最新新聞

1張正偉、蔣智賢進校園教棒球

212強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

3中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

4一起練起來　中信兄弟推出春訓體驗營

5兄弟春訓球衣限量上市　16日開始販售

熱門新聞

1中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

2美版赤木晴子范麗絲成冠軍常客

3投球不快樂　劉昱言當兵轉換心情

4手指脫臼照灌籃　湯神：高中是四分衛

5樂天對猿　則本昂大、岸孝之先發

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366