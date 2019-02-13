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Reebok Pure Move Bra新色亮相　減少運動50%多餘晃動

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▲知名演員Nathalie Emmanuel親自演繹，展現Pure Move Bra在各種運動情況下的極度舒適的包覆感與穩定度。（圖／品牌提供）

▲知名演員Nathalie Emmanuel展現Pure Move Bra在各種運動情況下的極度舒適的包覆感與穩定度。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

Reebok致力產出更多專業運動服飾及鞋款，帶給民眾更完整、更多元的消費選擇。自2018年推出PureMoveBra以來，來自運動與健身房女性的好評不斷，原因來自於它突破性的全新動態感測科技，採用STF (Sheer Thickening Fluid)材質提供女性加倍的支撐力，以創新的科技帶來絕無僅有的穩定感！為了呼應不同的運動時尚穿搭，推出質感灰的新色。

女孩們在挑選健身房裝備時，總在煩惱隨著不同運動要挑選不同支撐度的運動背心，瑜珈要低支撐、慢跑要高支撐…等以帶給胸部最合適的包覆性能。Reebok則突破此規則，攜手動態反應科技先驅，推出女性運動話題單品PureMove Bra，可以避免過度的反彈力和不必要的晃動，降低胸部晃動程度高達50%以上。

▲知名演員Nathalie Emmanuel親自演繹，展現Pure Move Bra在各種運動情況下的極度舒適的包覆感與穩定度。（圖／品牌提供）

▲知名演員Nathalie Emmanuel親自演繹，展現Pure Move Bra在各種運動情況下的極度舒適的包覆感與穩定度。（圖／品牌提供）

▲Pure Move Bra取代傳統襯墊，以無裁切的服貼胸型編織工法，讓女性在任何激烈運動下都能將胸部緊密地包覆。（圖／品牌提供）

取代傳統襯墊，以無裁切的服貼胸型編織工法，讓女性在任何激烈運動下都能將胸部緊密地包覆，彷彿第二層肌膚的貼服，卻能同時增加支撐力讓女性運動時能維持心理的安定感的同時，外在也能穩穩當當！

Reebok結合諸多科技所打造的PureMove Bra，也讓全球Reebok Woman推崇，好萊塢影星Gal Gadot以及熱愛健身的新生代超模Gigi Hadid、知名演員知名演員Nathalie  Emmanuel與Danai Gurira攜手演繹，其中Nathalie  Emmanuel更展現多種時而優美時而充滿力道的運動姿態，完美演繹PureMove Bra在各種運動情況下的極度舒適的包覆感與穩定度。

▲知名演員Nathalie Emmanuel親自演繹，展現Pure Move Bra在各種運動情況下的極度舒適的包覆感與穩定度。（圖／品牌提供）

▲Pure Move Bra增加支撐力讓女性運動時能維持心理的安定感的同時，外在也能穩穩當當。（圖／品牌提供）

關鍵字： ReebokPure Move Bra運動內衣
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