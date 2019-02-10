台灣女網新希望　梁恩碩的轉職課題

▲梁恩碩。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／採訪報導

18歲網球新希望「小鋼砲」梁恩碩在今年也全面正式投入職業賽場。雖然年紀還小，去年就已衝破世界前300大關，目前的233名已是謝淑薇之後的「台灣二姐」。去年加入星河灣職業網球俱樂部，在國際名教馬偉開和一票國際及教練指導下，梁恩碩希望今年就能參加到大滿貫賽事。

「體能、腳步的移動還有穩定度有進步。」梁恩碩說。根據《四維體育推廣教育基金會》12月下旬的報導透露，休季期間的冬訓前半段著重體能讓她一度肌肉痠痛吃不消。「在所有體能訓練上，我覺得跑步最累，雖然只是在跑步機上面跑大約10到15分鐘，但最後的衝刺常讓我喘不過氣來。」教練馬偉開也針對揮拍、拉拍等擊球動作，以及球拍和球線進行細部調整，讓擊球更有威力。

「今年賽季的目標希望四大賽都能參加，不管是會外或會內。跟團隊一起訂了目標，就是朝著目標前進，現在是累積經驗的時候。」現在梁恩碩四處征戰不只有媽媽陪著，還有星河灣的教練團、防護員以及同門的選手們。期許更全面的資源，能幫助她發揮應有水準。

新球季梁恩碩參加了多站ITF總獎金兩萬五美元的賽事，曾在香港站闖進單打4強。而3、4月因為全中運的關係，賽季上半部會以亞洲地區為主，之後再挑戰更遠的比賽。

▲梁恩碩。（圖／記者黃克翔攝）