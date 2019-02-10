運動雲

> >

成功不該只是獎牌　陳傑2019拚亞錦、世錦放眼2020奧運

ETtoday運動雲

▲亞運田徑，400欄陳傑。（圖／記者季相儒攝）

▲400欄男神陳傑。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／綜合報導

「跨欄型男」陳傑去年在雅加達亞運中，於男子400公尺跨欄中跑出49秒62第四名無緣獎牌，今年持續投入訓練，期盼能在亞錦、世錦賽都跑出好成績，搶下2020東京奧運重要積分，力拼生涯第三度跑進奧運。

2017年在全場地主觀眾加持下，陳傑於台北世大運400公尺跨欄中跑出49秒05寫下個人最佳，不過至此以後他卻難有突破，在雅加達亞運決賽最終跑出49秒62，雖然無緣獎牌，但仍闖個個人賽季最佳，他坦言不如預期，但至少已拼盡全力。

▲▼2018雅加達亞運,田徑,男子400公尺跨欄,陳傑。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑。（圖／記者李毓康攝）

目前在左訓中心加強強度訓練，陳傑表示自己的目標相當明確，同樣鎖定2019的卡達亞錦賽及世錦賽，力拼2020東京奧運，不過他也在個人粉專中發文表示，「參加奧運是選手的夢想，很多人去到那個殿堂很明白得不到獎牌，卻還是拼了命地往前衝，那顯然成功的定義應該不只是得到獎牌。」

▲陳傑。（圖／翻攝自陳傑粉專）

▲陳傑粉專發文表示，成功不只是拿下獎牌。（圖／翻攝自陳傑粉專）

2012倫敦奧運，陳傑在預賽跑出50秒27無緣晉級，一趟就打包回府，接著2016里約奧運，陳傑跑出50秒65，成績比4年前差，同樣也是「一輪遊」，不過近期陳傑成績維持穩定、心態也更加成熟，拼生涯第三度奧運的同時，也有望在2020東京奧運寫下更傲人的成績。

▲亞運田徑，400欄陳傑。（圖／記者季相儒攝）

▲陳傑目標放眼2020東京奧運。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 400欄架陳傑亞錦世錦2020奧運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

推薦閱讀

靜岡移訓和中學生交流　陳傑：看到日本在運動為何能強大

全田賽／剛當完兵賽季調整不參加　陳傑重點放明年亞錦賽

亞運田徑／1金2銀3銅目標達成三分之一　中華仍創5項最佳

亞運田徑／400欄49秒62第四　陳傑無緣獎牌仍創本季最佳

熱門新聞

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

雷霆裁掉射手阿賓尼斯　全隊竟不足規定登錄12人

日職／王柏融首戰練習賽敲安　監督好評：不愧是4割男

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

10年內唯一在東冠擊敗詹皇的男人　魔獸往日榮景不再

白襪也出手！向馬查多開價8年2.5億　史上第4大合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1「台灣欄神」陳奎儒先拼亞錦金牌

2統一獅排定主場　比照去年花蓮周

3去年原地踏步　林明杰加力練精壯

4陳傑2019拚亞錦、世錦放眼2020奧運

5綠衫軍遭28分逆轉　主場球迷噓

熱門新聞

1杜蘭特談被詹皇第一個挑走

2雷霆裁掉射手阿賓尼斯再找自由球員

3王柏融首戰練習賽敲安　監督好評

4恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

5曾擊敗詹皇的男人　魔獸榮景不再

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366