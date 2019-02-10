成功不該只是獎牌　陳傑2019拚亞錦、世錦放眼2020奧運

▲400欄男神陳傑。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

「跨欄型男」陳傑去年在雅加達亞運中，於男子400公尺跨欄中跑出49秒62第四名無緣獎牌，今年持續投入訓練，期盼能在亞錦、世錦賽都跑出好成績，搶下2020東京奧運重要積分，力拼生涯第三度跑進奧運。

2017年在全場地主觀眾加持下，陳傑於台北世大運400公尺跨欄中跑出49秒05寫下個人最佳，不過至此以後他卻難有突破，在雅加達亞運決賽最終跑出49秒62，雖然無緣獎牌，但仍闖個個人賽季最佳，他坦言不如預期，但至少已拼盡全力。

▲陳傑。（圖／記者李毓康攝）



目前在左訓中心加強強度訓練，陳傑表示自己的目標相當明確，同樣鎖定2019的卡達亞錦賽及世錦賽，力拼2020東京奧運，不過他也在個人粉專中發文表示，「參加奧運是選手的夢想，很多人去到那個殿堂很明白得不到獎牌，卻還是拼了命地往前衝，那顯然成功的定義應該不只是得到獎牌。」

▲陳傑粉專發文表示，成功不只是拿下獎牌。（圖／翻攝自陳傑粉專）



2012倫敦奧運，陳傑在預賽跑出50秒27無緣晉級，一趟就打包回府，接著2016里約奧運，陳傑跑出50秒65，成績比4年前差，同樣也是「一輪遊」，不過近期陳傑成績維持穩定、心態也更加成熟，拼生涯第三度奧運的同時，也有望在2020東京奧運寫下更傲人的成績。

▲陳傑目標放眼2020東京奧運。（圖／記者季相儒攝）