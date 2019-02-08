AD交易風波告終　詹皇嘆每季上演相同戲碼

▲湖人詹姆斯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

本季聯盟交易截止日於8日結束，湖人在與鵜鶘因交易籌碼始終未有共識下迎來戴維斯（Anthony Davis）的計畫也暫時告終，根據美媒《MassLive》記者卡拉里斯（John Karalis）報導，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對於每季都上演的交易風波感到稀鬆平常，他也笑嘆表示，他已在這聯盟無所求，他希望享受過程，也不會對自己未來預設退休時間。

湖人於交易截止日前為了迎來戴維斯，幾乎動用全隊陣容想打動鵜鶘進行交易，但最後雙方未達共識下交易傳聞也隨著截止日的到期暫時劃下句點，詹姆斯就此表示，「每年交易截止日的瘋狂總會有些有趣，每年的猜測與球員想法都在發生，這對於很多年輕球員來說一定會受到影響，就連我在年輕的時候，聽到我的名字在交易內容中我也會有些震驚，但你得去了解這就是門生意，你就可以接受他。」

▲詹姆斯本季身負帶領湖人年輕球員重任。（圖／CFP）

詹姆斯表示，「在我開始打球的前幾年，網路沒有那麼發達，受的影響也不太多，只能保持積極做著積極的事；我在這聯盟已經無所求，聯盟許多事對我的生涯而言已是錦上添花，我很享受過程，每天晚上帶領我的球隊衝擊總冠軍，但已經沒有讓我感到有必須要完成的事了。」

詹姆斯同時也表達他自己未來球季是否要退休的想法，「儘管如此我還是會想繼續打球，我不會特別控制接下來要打多久，我認為時間自然會讓我知道，但目前從沒想過何時要停止打球，從沒這樣想過。」

34歲的詹姆斯本季效力聯盟16個球季，本季他才遭逢生涯最長傷停的腹股溝傷勢，他在休賽17場後替湖人出賽3場仍可繳出23.3分、11籃板、10助攻、1.6抄截的大三元成績，球隊也寫下2勝1敗戰績，湖人目前以28勝27敗戰績排名西區第10。

▼詹姆斯本季一度飽受腹股溝傷勢所苦（圖／達志影像／美聯社）