運動雲

> >

AD交易風波告終　詹皇嘆每季上演相同戲碼

ETtoday運動雲

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

本季聯盟交易截止日於8日結束，湖人在與鵜鶘因交易籌碼始終未有共識下迎來戴維斯（Anthony Davis）的計畫也暫時告終，根據美媒《MassLive》記者卡拉里斯（John Karalis）報導，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對於每季都上演的交易風波感到稀鬆平常，他也笑嘆表示，他已在這聯盟無所求，他希望享受過程，也不會對自己未來預設退休時間。

湖人於交易截止日前為了迎來戴維斯，幾乎動用全隊陣容想打動鵜鶘進行交易，但最後雙方未達共識下交易傳聞也隨著截止日的到期暫時劃下句點，詹姆斯就此表示，「每年交易截止日的瘋狂總會有些有趣，每年的猜測與球員想法都在發生，這對於很多年輕球員來說一定會受到影響，就連我在年輕的時候，聽到我的名字在交易內容中我也會有些震驚，但你得去了解這就是門生意，你就可以接受他。」

▲▼湖人詹姆斯（LeBron James）、庫茲馬（Kyle Kuzma） 。（圖／CFP）

▲詹姆斯本季身負帶領湖人年輕球員重任。（圖／CFP）

詹姆斯表示，「在我開始打球的前幾年，網路沒有那麼發達，受的影響也不太多，只能保持積極做著積極的事；我在這聯盟已經無所求，聯盟許多事對我的生涯而言已是錦上添花，我很享受過程，每天晚上帶領我的球隊衝擊總冠軍，但已經沒有讓我感到有必須要完成的事了。」

詹姆斯同時也表達他自己未來球季是否要退休的想法，「儘管如此我還是會想繼續打球，我不會特別控制接下來要打多久，我認為時間自然會讓我知道，但目前從沒想過何時要停止打球，從沒這樣想過。」

34歲的詹姆斯本季效力聯盟16個球季，本季他才遭逢生涯最長傷停的腹股溝傷勢，他在休賽17場後替湖人出賽3場仍可繳出23.3分、11籃板、10助攻、1.6抄截的大三元成績，球隊也寫下2勝1敗戰績，湖人目前以28勝27敗戰績排名西區第10。

▼詹姆斯本季一度飽受腹股溝傷勢所苦（圖／達志影像／美聯社）

▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湖人詹姆斯NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門新聞

交易大限最後4小時！　林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

小賈索前進多倫多　暴龍送瓦蘭休納斯5換1到灰熊

公鹿用強森、4枚次輪選秀　交易來鵜鶘猛將米羅提奇

七六人送2017狀元佛茲到魔術　換西蒙斯與首輪受保護籤

最會賺錢的台灣媳婦　福原愛的金錢效應

職棒生涯仍有夢　林志祥不放棄任何機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1交易風波告終　詹皇笑嘆已無所求

2意外兼拍電影　郭信甫開啟新體驗

3史陶斯卡斯、鮑德溫換3隊沒球打

4哈里斯8季換5隊　盼久留七六人

5不到30歲轉教練　許躍騰享陪成長

熱門新聞

1林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

2暴龍5換1獲得小賈索

3公鹿交易來鵜鶘猛將米羅提奇

4七六人送2017狀元佛茲到魔術

5福原愛的金錢效應

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366