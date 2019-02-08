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交易大限最後4小時！　林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

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▲林書豪戰公牛。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

距離交易大限不到4個小時，傳言老鷹陣中最有可能被送走的兩人，林書豪與戴德蒙（Dewayne Dedmon）都還在陣中。根據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）報導，就算他們倆沒被交易老鷹也不打算買斷，預計會待完整個賽季。

馬克斯表示，老鷹嘗試著圍繞著年輕核心建立起贏球的文化，這方面就需要借助老將的力量，考慮到買斷之後得不到任何回報，留下林書豪或是戴德蒙到球季結束也不會有什麼損失。

老鷹為了栽培新秀楊恩（Trae Young），林書豪上場時間大大被壓縮，但轉到季後賽球隊也未必會有更多的發揮空間，很可能依然是到一個他無法施展拳腳的地方；至於戴德蒙方面，被交易到季後賽球隊後肯定會失去不少發揮空間，因此留在老鷹對他來說反而是好事。

▲▼戴德蒙(Dewayne Dedmon)。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴德蒙（Dewayne Dedmon）。（圖／達志影像／美聯社）

《The Sacramento Bee》寫手安德森（Jason Anderson）也指出，老鷹下半季的計畫是保持年輕球員的發揮空間，並且保有薪資空間，明顯的林書豪不在其中，正在尋找替補控衛的國王有意林書豪。

另外，知名交易傳聞網站《Sporting News》記者戴文尼（Sean Deveney）也在5日報導，剛與騎士交易來胡德（Rodney Hood）的拓荒者，皆口袋名單中還有鵜鶘延伸四號米羅提奇（Nikola Mirotic）、魔術鋒線佛尼爾（Evan Fournier）、灰熊大前鋒格林（JaMychal Green）以及林書豪，尤其在去年交易截止日拓荒者沒有太多的動作獲得負評後，今年可能會積極地做出補強。

林書豪在籃網歷經兩次大傷，兩季總共只出賽37場比賽，本季被交易到老鷹之後，48場出賽僅1次先發，場均19.7分鐘，2011-12「林來瘋」賽季之後首次跌破20分鐘，貢獻10.8分、2.4籃板、3.6助攻。

關鍵字： 老鷹林書豪戴德蒙
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