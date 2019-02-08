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保羅艦長迷航　年領11億累死大鬍子

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▲▼保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登打出歷史級別得分數據但火箭僅排名西區第5。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

休士頓火箭上賽季在盤來保羅（Chris Paul）後，一舉殺入西區冠軍戰才敗給勇士大軍。本季「大鬍子」哈登（James Harden）頻頻上演「開外掛式」飆分秀，不過年領3560萬美元（約11億台幣）的主控保羅，卻因傷病打打停停；各項數據更是逼近生涯新低，導致火箭至今僅能在西區排名第5。

▲▼保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅、哈登上季首度合作只差1勝就能叩關冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

身為當代最佳控衛之一的保羅，2017年夏天被快艇交易至火箭，在進攻大師丹東尼（Mike D’Antoni）策劃下；與哈登完美結合，例行賽65勝17敗獨走全聯盟，並且在季後賽過關斬將，一路殺到西區冠軍戰交手衛冕軍勇士還率先聽牌，不過在保羅最後兩戰因傷無法上場慘遭勇士逆轉淘汰。

▲火箭哈登、法瑞德（圖／CFP）

▲哈登本季頻頻上演飆分秀。（圖／CFP）

由上賽季季後賽的狀況可以得知，保羅對於火箭何其重要。本季保羅狀態低迷，也讓火箭開季打得跌跌撞撞，貴為上賽季聯盟龍頭，開季前20場卻吞下11敗的戰績。不過接下來的33場比賽裡哈登一肩扛起球隊責任，場均狂砍39.3分外帶7.7助攻、7.4籃板帶隊拿下22勝11敗的成績，重新將火箭擠進季後賽行列。

▲▼保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅坐擁聯盟第2高薪。（圖／達志影像／美聯社）

火箭這波戰績起飛的階段，主控保羅卻是因傷缺陣18場，儘管球隊一哥毫無疑問是上賽季MVP哈登，但保羅可是在2018年夏天與火箭簽下4年1.6億美元（近50億台幣）的歷史大約，本季年薪3560萬美元不但是全隊最高，在聯盟中也僅次於勇士一哥「咖哩」柯瑞（Stephen Curry）的3750萬美元

保羅本季至今出戰31場，場均得分15.5分、7.9助攻、4籃板，得分與助攻數都是生涯低點，不過也可能是因為哈登握有更多球權的情況下，讓保羅數據下探，但投籃命中率0.427與生涯平均0.472就有著相當明顯落差。

保羅低迷的狀態連帶火箭戰績顯得相當掙扎，不過火箭季前在鋒線球員上的更換也對戰力造成不少影響，簽下「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）想與哈登、保羅組成三巨頭，而放走巴哈穆鐵（Luc Mbah a Moute）、亞瑞沙（Trevor Ariza），但是甜瓜僅打10場就宣布破局，在鋒線上也少了兩位擅長防守的側翼球員，這些都可能是火箭戰績下滑的因素之一。

▼保羅本季面臨生涯最嚴重低潮。（圖／路透）

▲火箭哈登、保羅。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭哈登保羅Chris PaulJames Harden
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