湖人眾將陷交易傳聞　一盤散沙遭印城大軍狂電42分

▲湖人全隊籠罩在交易傳聞，除詹皇外表現荒腔走板。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

湖人今（6）日作客印地安溜馬，全隊籠罩在與「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）交易傳聞下，比賽氣氛烏煙瘴氣，除了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）準大三元表現18分、7籃板及9次助攻外，其餘人打得一盤散沙。溜馬隊則多點開花，博格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）得到24分、5助攻，率隊讓溜馬早早取得大比分優勢，最終在主場以136比94痛宰湖人，讓洛城軍苦吞3連敗。

在連休17場之後，詹姆斯即便復出也十分小心，打完快艇後對陣勇士時便休兵，今天再次復出。事實上，這是交易截止日前湖人最後一場比賽，自從1月底陷入交易傳聞後，陣中的小將幾乎人人被點名，不僅影響場上專注度，加上日前幾名老將也在休息室和教練華頓（Luke Walton）開砲，讓湖人全隊上下的氣氛糟到谷底。

▲博格達諾維奇砍下24分。（圖／達志影像／美聯社）



反觀溜馬雖然是背靠背出賽，但在開局便利用湖人的失誤連連，博格達諾維奇先是命中2記三分球，打了一波10比2的小高潮。即便詹姆斯也用三分帶領球隊打出7比2的反擊，仍在首節剩下3分35秒時以21比24落後。最後溜馬隊以33比26結束第一節，博格達諾維奇單節得到12分，透納則得到11分。

第二節，溜馬新秀哈樂戴（Aaron Holiday）大展身手，獨得7分幫助球隊擴大優勢，縱使麥基（JaVale McGee）反擊6分仍無力回天，比賽早早來到15分差距。隨著詹姆斯轉身跳投命中，全隊之後的進攻啞火持續打鐵，防守的時候沒抓下籃板，更讓敵隊的博格達諾維奇與透納聯手投進3個三分球。第二節結束時，溜馬將比數以69比46的大分差把湖人狠甩在後。

▲溜馬透納攻守兩端都壓制對手。（圖／達志影像／美聯社）



易籃再戰，第三節開始後不久湖人小將庫茲馬（Kyle Kuzma）追回4分，但本場回到先發陣容的溜馬伊文斯（Tyreke Evans）和主控柯里森（Darren Collison）各進一記三分球，透納更在成功送庫茲馬一記熱辣火鍋後灌籃得手，以80比51足足領先了29分。儘管「詹皇」此節獨得5分，率隊打出9比4的反擊企圖縮小差距，豈料溜馬也立刻還擊4分穩定局勢。三節結束時溜馬隊以101比73領先28分。

洛杉磯湖人「舞王」史蒂文森（Lance Stephenson）兩罰一中揭開第四節大幕，隨後溜馬哈樂戴和中替補後衛喬瑟夫（Cory Joseph）各進一顆三分球帶領球隊打出10比2的攻勢，且持續維持火燙手感，在末節還剩下6分多秒時便以121比83領先，如此大的分差讓比賽一點懸念都沒有，雙方皆派出陣中替補，最終湖人以94比136慘敗。

湖人此役可以說是被打得落花流水，全場三分球21投僅得4中，命中率為19%，被溜馬的34投19中成績狠狠比下去，波普（Kentavious Caldwell-Pope）和庫茲馬在三分線外合共出手9次皆墨。在這樣的團隊表現下，今場比賽成為詹姆斯個人職業生涯中的最大敗仗。

▲英格雷在罰球的時候被現場球迷嘲諷。（圖／達志影像／美聯社）



值得注意的是，當湖人英格雷（Brandon Ingram）站上罰球線時，現場球迷喊起諷刺口號，「詹姆斯會交易你！」可謂殺人誅心，不過此役他仍5罰4中，維持著不錯的罰球命中率。賽後英格雷表示的確聽到了那些話，但自己依然能夠命中罰球。有趣的是，在湖人中鋒麥基罰球時，現場則是響起，「你沒有交易價值」，看來即使是沒有被球隊拉上談判桌的球員，也逃不過嘴巴鋒利的溜馬球迷調侃。