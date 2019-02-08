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「百欄女神」之爭新秀再起　謝喜恩與後輩鄭唐秀互相激勵

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▲亞運田徑，女子100公尺欄架，謝喜恩。（圖／記者季相儒攝）

▲亞運田徑，女子100公尺欄架謝喜恩。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

「百欄女神」謝喜恩在去年12月的全國田徑錦標賽中，首次挑戰女子七項全能中就拿下銅牌，女子100公尺欄架則是排第二，談到百欄競爭相對激烈，希望改練七項拼看看；而他所說的競爭者，其中之一則是在全田賽百欄摘金的鄭唐秀，他成績很穩定。

▼ 謝喜恩。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 110跨欄中華隊謝喜恩。（圖／記者謝孟儒攝）

謝喜恩最在2018年印尼雅加達亞運百欄項目跑進決賽，不過因為腳趾疲勞性骨折影響表現，最後以第八名作收，接著在12月的全田賽則是第二，不過首次挑戰女子七項就拿下銅牌，「未來在全大運和全運會也會挑戰七項，挑戰全運會阻斷朱佳翎的連霸紀錄！」

▼ 全田賽,女子百欄鄭唐秀。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 全田賽,女子百欄,謝喜恩，鄭唐秀。（圖／記者謝孟儒攝）

謝喜恩最佳成績是13秒45，不過認為百欄競爭激烈，目前就讀國體大三的鄭唐秀表現相當穩定。鄭唐秀曾在越南亞青賽女子100公尺跨欄以13秒97摘銅，去年全田賽則是以13秒71成績，平大會紀錄並且摘下金牌。

不過鄭唐秀曾在全田賽後說，自己比賽很容易緊張，加上比賽時謝喜恩就在隔壁道，讓他更緊張，「不過跑贏他覺得滿有成就感的，亞錦賽確定沒有機會，未來比賽還沒有太多規劃，但希望能夠給自己多一點自信心，未來再有機會挑戰大賽。」

▼ 全田賽,女子百欄,謝喜恩、鄭唐秀。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 全田賽,女子百欄,謝喜恩，鄭唐秀。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 百欄女神謝喜恩鄭唐秀
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