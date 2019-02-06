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馬林魚簽葛蘭德森　小聯盟約拚開季進40人名單

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▲▼葛蘭德森（Curtis Granderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛蘭德森去年季末被交易至釀酒人。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

邁阿密馬林魚在今（6）日與曾單季轟出43發全壘打的外野手葛蘭德森（Curtis Granderson）簽下一紙小聯盟合約，合約內容包含著葛蘭德森將受邀參加大聯盟春訓，以爭取進入開季40人名單。

根據《ESPN》報導，馬林魚開給葛蘭德森的小聯盟合約內容，假使他能夠進入到40人名單中，那合約將自動轉成一年175萬美元的大聯盟約，之後依據表現還有機會得到25萬美元的激勵獎金。

葛蘭德森去年開季待在多倫多藍鳥，不過在交易大限前被送到了密爾瓦基釀酒人，有隨著釀酒人打季後賽，不過沒有得到太多上場機會，每場比賽都只有1次代打機會，季末合約到期釀酒人也沒有將他續留。

上個賽季葛蘭德森先後在藍鳥、釀酒人合計繳出打擊率0.242、13轟、38分打點，儘管長打火力下滑不少但是在馬林魚外野競爭力較低的情況下，有望在春訓後搶下一個外野名額。

▲▼葛蘭德森（Curtis Granderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛蘭德森2012效力洋基時曾單季敲出43轟。（圖／達志影像／美聯社）

今年將邁入38歲的葛蘭德森，2004年站上大聯盟舞台，先後效力老虎、洋基、大都會、道奇、藍鳥、釀酒人，3度入選明星賽，生涯打擊率0.252、總計轟出332支全壘打。生涯15個賽季中有10個賽季至少轟出20轟的表現。

關鍵字： MLB藍鳥全壘打葛蘭德森Curtis Granderson
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