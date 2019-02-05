加盟巨人是轉機　張進德初一搭機赴美再拼大聯盟

▲張進德。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

張進德與海盜合約到期，去年在自由市場中被舊金山巨人相中，轉戰巨人是他再拚大聯盟的契機，他5日搭機返美，準備迎接春訓。

張進德在2011年與海盜隊簽約，前年約滿後續約一年，但去年球季受到手肘傷勢影響表現，直到5月中從高A出發，經過10場比賽後升到2A，全季出賽41場，144打數，43支安打，有1轟，打擊率0.299，2A打擊率0.32，季後成為自由球員，然後與巨人簽下小聯盟合約。

巨人大聯盟主戰捕手波西(Buster Posey)去年受傷，8月就提前關機，2號捕手杭德利（Nick Hundley）頂替，他全季出賽96場，打擊率0.241，被盜壘48次，阻殺成功13次，阻殺率0.24較低是隱憂，另一位捕手賈西亞（Aramís Garcia）在波西受傷後升上大聯盟，出賽19場，63打數就被三振31次，打擊率0.286，打擊還需再磨練。

當張進德成為自由球員時，有不少球隊探詢過，考量農場捕手深度，經過評估後選擇巨人，期待能獲得展露頭角的機會。目前巨人40人名單的捕手包含從費城人轉來的魯波（Cameron Rupp）2013年至2017年在大聯盟共出賽296場，打擊率0.234，被盜壘136次，阻殺成功62次，但去年沒有在大聯盟出賽過，還有兩位農場捕手，巴特（Joey Bart）最高層級是短A，另一位馬堤（Hamlet Marte）最高層級2A僅出賽2場，張進德2A已經累計161場，3A也有6場，經驗值比農場捕手多。

張進德2017年及2018年都受邀參加大聯盟春訓，2017年在大聯盟春訓3場出賽，曾轟出1發全壘打。去年因澳職傷到手肘沒能好好發揮，今年休季按表操課，在師大接受李恆儒老師協助的訓練，雖然沒有名列大聯盟春訓名單，但春訓期間捕手不夠的話仍有機會到大聯盟支援，熱身賽也可能有出賽的機會，可得好好把握。

張進德與妻兒過完除夕夜，5日(初一)搭機返美，準備迎接旅美生涯轉變最大的也是充滿契機的球季。

▲張進德(左)指導成德球員。（圖／成德提供）