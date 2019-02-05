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棒球引領的時尚（下）　棒球外套起源哈佛，象徵運動員的榮耀

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▲▼Alicia Keys & Jay-Z。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖右）Jay-Z穿著保留傳統元素的棒球外套，與Alicia Keys。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

棒球據傳在1839年被發明，歷經180年的發展成為美洲、亞洲最受歡迎的運動之一。而棒球深植人心的不僅是運動的本質，除了上篇介紹的棒球帽起源之外，棒球外套更是在嘻哈圈以及近代興起的韓團，在全世界大受流行。

棒球帽是從1984年布魯克林的一支業餘球隊進步者隊（Brooklyn Exceisiors）開始，而棒球外套的歷史又來的更久遠，不同的是棒球外套的起源是自美國第一大學-哈佛大學。

棒球外套的雛形是1865年哈佛大學棒球隊的運動服，當時設計的目的是希望將校隊成員與一般生區隔，哈佛大學的這款運動服中央繡著學校的字首H，外套則是在左胸用繩絨織織上H，棒球外套的主體是以羊絨為材質，袖子部分則是皮質，另外配有帶狀手環和束腰。

▲▼洋基，田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

▲現今大聯盟各隊的棒球外套已經有所不同，（圖為 田中將大）。（圖／達志影像／美聯社）

外套的顏色可依照學生喜好自行搭配，但主色依然是以學校代表色為主，男生一般會換一領的顏色，女生則喜歡外套的帽子上換顏色。外套會附上所屬人的名字、畢業年份或是榮譽標誌等等，大多繡在右邊袖子或是口袋上方。

當時的球員在未獲得獎項之前是不得購買棒球外套，是一種榮譽的象徵，起初大多數外套擁有著都是學長，雖然之後很多大一、大二球員就有所成就，但還是規定大二起才得以購買。另外一種辨別該球員成就的方式，就是看側邊袖子上的條紋數，若是配有星號的球員就是隊長。除此之外，冠軍球隊成員還會收到一份大片的貼布，並把它縫在外套背後。

學校頒獎典禮上除了頒發棒球外套之外，也會頒發得獎標誌，一些學校還會發起募資活動幫助清寒的得獎者購買棒球外套。學生畢業後通常不會把外套上的標識拿掉，保留這些記號象徵求學時期的成就以及作為學校代表的榮耀。

用棒球外套紀錄球員大學時期成就的方式逐漸被美國各校給接受，不只在棒球，其他像是美式足球、籃球、網球、高爾夫等運動也開始頒發類似的外套，不論哪個項目，獲得榮譽標誌的運動員後來被統稱為「字母人」（Letterman）。慢慢的，這個校園文化在外界瘋狂跟風之下走入街頭，成為現今的潮流指標之一。

▲▼艾佛森（Allen Iverson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲棒球外套早已不僅於棒球運動出現，籃球等各項運動也廣泛使用（圖為 艾佛森，Allen Iverson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼歐巴馬（Barack Obama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）是死忠白襪球迷，私下時常穿著白襪外套。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球外套大聯盟哈佛大學
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