棒球引領的時尚（上）　棒球帽因美劇走紅街頭40年

▲Dr.Dre。（圖／@Chicaco_History twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

棒球據傳在1839年被發明，歷經180年的發展成為美洲、亞洲最受歡迎的運動之一。而棒球深植人心的不僅是運動的本質，1980年代棒球帽因為美劇走進街頭、時尚文化圈，將近40年依然是「潮流」的象徵。

關於棒球帽的歷史並沒有明確的記載，一般流傳的棒球帽鼻祖是1984年從布魯克林的一支業餘球隊進步者隊（Brooklyn Excelsiors），起初的棒球帽是為了避免球員接受陽光照射而設計的，因此擁有較長的帽緣。

1940年代棒球帽的設計開始在內部加入橡膠材質，讓帽子變得堅挺，同時也開始會在帽子前方繡上球隊標誌或隊徽，鬆軟的帽款慢慢的被淘汰，而這也成為現今辨認一支球隊發展的依據之一。

Magnum, P.I. (1980–1988) pic.twitter.com/aj7xvxMey0 — Killer Kitsch (@killer_kitsch) 2018年11月30日

棒球帽是如何走近街頭時尚？根據《New York Times》記者派特森（Troy Patterson）的一篇文章，是從棒球比賽電始轉播開始，加上80年代美國流行犯罪電視劇《夏威夷之虎》（Magnum P.I.）主角湯姆謝立克（Tom Selleck），劇中配戴底特律老虎棒球帽，把棒球帽推向一般民眾穿搭。

▲Spike Lee。（圖／達志影像／美聯社）

起初棒球帽的配色都是根據球隊自身所設計，直到1996年世界大賽死忠紐約球迷，知名導演史派克李（Spike Lee）訂製了一款打破傳統的紅色洋基球帽，讓街頭開始效仿客製特殊配色的帽子。

《USA Today Sports》2014年統計歷史最受歡迎大聯盟棒球帽排名，10.紅襪（1930年輪替款）、9.雙城（主場）、8.道奇（主款）、7.教士（棕色輪替款）、6.運動家（客場）、5.洋基（主款）、4.釀酒人（輪替款）、3.洛磯（主場）、2.白襪（主款）、3.老虎（主場）。

White Sox fan Obama congratulates Cubs on World Series win, invites them to White House: https://t.co/mrbipLcLvm pic.twitter.com/XgbIfNV82N — The Hill (@thehill) 2016年11月3日

《夏威夷之虎》是讓老虎棒球帽成為歷史最受歡迎的主因，白襪能夠排第二則是因為饒舌傳奇Dr.Dre以及前美國總統歐巴馬（Barack Obama）愛用款而達到宣傳效果，後者更在任期內多次申明自己是死忠白襪球迷。第3名的洛磯在1990年擴編進入大聯盟後，所採用的紫、銀、黑前衛的配色廣受歡迎，也是唯一採用紫色為主色的球隊。