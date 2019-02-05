運動雲

> >

棒球引領的時尚（上）　棒球帽因美劇走紅街頭40年

ETtoday運動雲

▲▼Dr.Dre。（圖／@Chicaco_History twitter）

▲Dr.Dre。（圖／@Chicaco_History twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

棒球據傳在1839年被發明，歷經180年的發展成為美洲、亞洲最受歡迎的運動之一。而棒球深植人心的不僅是運動的本質，1980年代棒球帽因為美劇走進街頭、時尚文化圈，將近40年依然是「潮流」的象徵。

關於棒球帽的歷史並沒有明確的記載，一般流傳的棒球帽鼻祖是1984年從布魯克林的一支業餘球隊進步者隊（Brooklyn Excelsiors），起初的棒球帽是為了避免球員接受陽光照射而設計的，因此擁有較長的帽緣。

1940年代棒球帽的設計開始在內部加入橡膠材質，讓帽子變得堅挺，同時也開始會在帽子前方繡上球隊標誌或隊徽，鬆軟的帽款慢慢的被淘汰，而這也成為現今辨認一支球隊發展的依據之一。

棒球帽是如何走近街頭時尚？根據《New York Times》記者派特森（Troy Patterson）的一篇文章，是從棒球比賽電始轉播開始，加上80年代美國流行犯罪電視劇《夏威夷之虎》（Magnum P.I.）主角湯姆謝立克（Tom Selleck），劇中配戴底特律老虎棒球帽，把棒球帽推向一般民眾穿搭。

▲▼Spike Lee。（圖／達志影像／美聯社）

▲Spike Lee。（圖／達志影像／美聯社）

起初棒球帽的配色都是根據球隊自身所設計，直到1996年世界大賽死忠紐約球迷，知名導演史派克李（Spike Lee）訂製了一款打破傳統的紅色洋基球帽，讓街頭開始效仿客製特殊配色的帽子。

《USA Today Sports》2014年統計歷史最受歡迎大聯盟棒球帽排名，10.紅襪（1930年輪替款）、9.雙城（主場）、8.道奇（主款）、7.教士（棕色輪替款）、6.運動家（客場）、5.洋基（主款）、4.釀酒人（輪替款）、3.洛磯（主場）、2.白襪（主款）、3.老虎（主場）。

《夏威夷之虎》是讓老虎棒球帽成為歷史最受歡迎的主因，白襪能夠排第二則是因為饒舌傳奇Dr.Dre以及前美國總統歐巴馬（Barack Obama）愛用款而達到宣傳效果，後者更在任期內多次申明自己是死忠白襪球迷。第3名的洛磯在1990年擴編進入大聯盟後，所採用的紫、銀、黑前衛的配色廣受歡迎，也是唯一採用紫色為主色的球隊。

關鍵字： 棒球帽大聯盟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

19歲連生3子嫁不進千億豪門　梁洛施一句「值得」錄影淚崩！

熱門新聞

曾與蘇智傑奪小馬世界冠軍　喇尼忽進平鎮因傷割愛棒球

中職／哥哥提前退出戰場　陳偉漢遺憾願望落空

老闆賠怕了！安德森性價比低　下賽季自願降薪1.8億

為延續抗癌父親咖啡園　喇尼忽從棒球轉身當返鄉青農

中職／桃猿拚3連霸　重砲群準備到位

中職／去年投出生涯年！倪福德續當富邦守護神

讀者回應

﻿

最新新聞

1棒球引領的時尚（下）　棒球外套

2棒球引領的時尚（上）　棒球帽

3MLB預測（二）馬查多拿不到2.5億

4MLB預測（一）哈波合約難破紀錄

5人氣王對決　黃泓瀚、蔣淯安鬩牆

熱門新聞

1兩度奪世界冠軍　喇尼忽割愛棒球

2哥哥提前退出　陳偉漢遺憾願望空

3安德森性價比低　自願降薪1.8億

4為抗癌父親　喇尼忽棒球轉咖啡夢

5桃猿拚3連霸　重砲群準備到位

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

彭政閔23號球衣退休　「屬於球員跟球迷回憶」

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366