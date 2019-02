棒球引領的時尚（上）　棒球帽因美劇走紅街頭40年

▲Dr.Dre。(圖/@Chicaco_History twitter)

記者潘泓鈺/綜合報導

棒球據傳在1839年被發明,歷經180年的發展成為美洲、亞洲最受歡迎的運動之一。而棒球深植人心的不僅是運動的本質,1980年代棒球帽因為美劇走進街頭、時尚文化圈,將近40年依然是「潮流」的象徵。

關於棒球帽的歷史並沒有明確的記載,一般流傳的棒球帽鼻祖是1984年從布魯克林的一支業餘球隊進步者隊(Brooklyn Excelsiors),起初的棒球帽是為了避免球員接受陽光照射而設計的,因此擁有較長的帽緣。

1940年代棒球帽的設計開始在內部加入橡膠材質,讓帽子變得堅挺,同時也開始會在帽子前方繡上球隊標誌或隊徽,鬆軟的帽款慢慢的被淘汰,而這也成為現今辨認一支球隊發展的依據之一。

棒球帽是如何走近街頭時尚?根據《New York Times》記者派特森(Troy Patterson)的一篇文章,是從棒球比賽電始轉播開始,加上80年代美國流行犯罪電視劇《夏威夷之虎》(Magnum P.I.)主角湯姆謝立克(Tom Selleck),劇中配戴底特律老虎棒球帽,把棒球帽推向一般民眾穿搭。

▲Spike Lee。(圖/達志影像/美聯社)

起初棒球帽的配色都是根據球隊自身所設計,直到1996年世界大賽死忠紐約球迷,知名導演史派克李(Spike Lee)訂製了一款打破傳統的紅色洋基球帽,讓街頭開始效仿客製特殊配色的帽子。

《USA Today Sports》2014年統計歷史最受歡迎大聯盟棒球帽排名,10.紅襪(1930年輪替款)、9.雙城(主場)、8.道奇(主款)、7.教士(棕色輪替款)、6.運動家(客場)、5.洋基(主款)、4.釀酒人(輪替款)、3.洛磯(主場)、2.白襪(主款)、3.老虎(主場)。

