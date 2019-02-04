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超級盃／布雷迪球衣快5000台幣仍搶光　球衣之亂不間斷

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▲超級盃愛國者四分衛布雷迪、公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲超級盃愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

就算一件球衣價錢現場販售價高達160美元高達台幣4800元，布雷迪(Tom Brady)的球衣仍被秒殺，不愧是NFL最會賣球衣的男人。

第53屆超級盃在亞特蘭大的賓士體育館開戰，晚上6點半開打的比賽，球衣在3點半就賣光。根據體育場現場工作人員表示，愛國者全員的球衣，在開打前1個小時全部賣完。 布雷迪的球衣搶手程度，之前可是出過事的。兩年前的第51屆超級盃，他價值不菲的冠軍球衣就被墨西哥記者偷走。所以去年，他賽後特地把球衣收好。

今年賽季，布雷迪球衣更是NFL官方商店最熱銷球衣第一名，今年MVP酋長四分衛馬洪姆斯(Patrick Mahomes)排第三，聖徒四分衛布里斯(Drew Brees)則是第六名。 前10名唯一防守球員，是排在第二的芝加哥熊最貴防守怪物麥克（Khalil Mack）。

而本屆超級盃，公羊獲得選擇球衣的權利，決定穿著復古球衣出賽。結果球迷在一般通路根本無法買到繡有超級盃徽章的這款球衣，只剩下青年版買得到，搞得大家怒火中燒。而正好洛杉磯當地的甜甜圈店《Randy’s Donuts》正好換招牌，以實際行動支持公羊，因此球團和Nike決定在此限時販售球衣。

超級盃在美國每年超過1億人觀看，從偷球衣到買不到球衣，比賽前後掀起一波「球衣之亂」也不算太意外。

關鍵字： 超級盃布雷迪
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