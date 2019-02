超級盃／布雷迪球衣快5000台幣仍搶光　球衣之亂不間斷

▲超級盃愛國者四分衛布雷迪。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

就算一件球衣價錢現場販售價高達160美元高達台幣4800元,布雷迪(Tom Brady)的球衣仍被秒殺,不愧是NFL最會賣球衣的男人。

第53屆超級盃在亞特蘭大的賓士體育館開戰,晚上6點半開打的比賽,球衣在3點半就賣光。根據體育場現場工作人員表示,愛國者全員的球衣,在開打前1個小時全部賣完。 布雷迪的球衣搶手程度,之前可是出過事的。兩年前的第51屆超級盃,他價值不菲的冠軍球衣就被墨西哥記者偷走。所以去年,他賽後特地把球衣收好。

今年賽季,布雷迪球衣更是NFL官方商店最熱銷球衣第一名,今年MVP酋長四分衛馬洪姆斯(Patrick Mahomes)排第三,聖徒四分衛布里斯(Drew Brees)則是第六名。 前10名唯一防守球員,是排在第二的芝加哥熊最貴防守怪物麥克(Khalil Mack)。

而本屆超級盃,公羊獲得選擇球衣的權利,決定穿著復古球衣出賽。結果球迷在一般通路根本無法買到繡有超級盃徽章的這款球衣,只剩下青年版買得到,搞得大家怒火中燒。而正好洛杉磯當地的甜甜圈店《Randy’s Donuts》正好換招牌,以實際行動支持公羊,因此球團和Nike決定在此限時販售球衣。

超級盃在美國每年超過1億人觀看,從偷球衣到買不到球衣,比賽前後掀起一波「球衣之亂」也不算太意外。

You've asked, @NikeLA + @RandysDonutsLA delivered.



300 #SBLIII throwback jerseys will be available at Randy's Donuts from 2-6. Join us to celebrate the #LARams! pic.twitter.com/nEgbT1U1wn