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新年也要好氣色！　寶島夢想家xSEXYLOOK跨界聯名

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▲寶島夢想家xSEXYLOOK 首度跨界聯名，男性保養更多選擇。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家xSEXYLOOK 首度跨界聯名，男性保養更多選擇。（圖／寶島夢想家提供，下同）

體育中心／綜合報導

寶島夢想家雖在春節期間沒有賽事進行，但仍在其他方面動作頻頻，除了用心準備年後的主場賽事，同時也與台灣黑面膜領導品牌SEXYLOOK推出跨界聯名！SEXYLOOK為此次聯名特別打造全台首創男性黑面膜保養系列，共推出四款針對男性肌膚狀況衍伸出的保養需求進而量身訂做研發而成，同時也推出同系列的洗面乳，讓保養從清潔做起。

此次推出的男子漢面膜系列，特別針對男性需求，把風靡亞洲及歐美的超人氣酵素成分添加入面膜，酵素有助於軟化毛孔髒污、清除老廢角質，長期使用可減少粉刺生成進而縮小毛孔，有效代謝肌膚髒污，敷上立即啟動百萬顆酵素的保濕感，增加肌膚透亮！外包裝採用寫實畫風圖像結合大家熟悉的寶島夢想家LOGO識別之外，同時也搭配多位明星球員展現產品的男性魅力，希望所有男性在各自領域發光的同時，也為自己增添一份自信！

想感受跨界聯名「決心.發光の小黑魂」的男子漢系列，現在SEXYLOOK官方網站已可購得（https://www.sexylook.com.tw/v2/activity/11281?layout=official﹚，同時關注SEXYLOOK與寶島夢想家官方紛絲團，也將不定期舉辦活動，有機會獲得相關產品，讓你在新的一年擁有全新好氣色！

寶島夢想家持續積極備戰，下一場賽事將在2月16日彰化主場迎接過年後的第一次主場週，同時也會準備豐富的主題活動，還沒到現場體驗夢想家主場的球迷得把握機會，快上全家售便利商店售票系統FamiPort及FamiTicket（https://www.famiticket.com.tw/）購票，並鎖定寶島夢想家官方粉絲團，更多夢想家最新資訊將持續公布。

▲寶島夢想家xSEXYLOOK 首度跨界聯名，男性保養更多選擇。（圖／寶島夢想家提供）

關鍵字： 寶島夢想家SEXYLOOK
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