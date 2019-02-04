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林書豪面臨生涯轉捩交易　祈禱「用正確跟無私的方式打球」

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▲老鷹林書豪，公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

▲林書豪。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

30歲的台裔NBA球星林書豪在老鷹隊面臨交易，而他在除夕這天也發佈今年的代禱事項為自己祈禱。「願我們的球隊將繼續用正確跟無私的方式打球。也請為場內外的突破祈禱。」

林書豪表示場上和場下的成功是人生中的附屬品，卻讓他變得安逸或依賴自己。但他希望能夠不依靠自己的認識，而是依靠上帝的引領。「所以，我一直在挑戰自己，能深入地崇拜贊美和祈禱。為此，我也改變了一些小習慣，像是在早上找時間為一些事情表示感恩，每當我的生活中出現任何事情時都會自己祈禱，並更加經常的寫禱告日記。希望這也能激發你們的信念或鼓勵大家。」

「請繼續為我們的賽季祈禱。我們球隊在比賽中漸入佳境，所以願我們的球隊將繼續用正確跟無私的方式打球。也請為場內外的突破祈禱。我覺得在這個賽季，我需要通過傳福音或指導來更深入地帶領2到3人。上帝在我的生活中安排了幾個人，我們一直在深入探討聖經，祈禱這些關係會有進展，期盼最終讓我和我的朋友們都會在聖經裡找到更深的喜樂跟聖靈對我們在生活中帶來的淨化。」

「我也想祈求有更多屬靈的指導。上帝奇跡般地在全球各地向我敞開了許多大門，但有時候要在眾多機會中做出正確的選擇比較困難。所以請為我的業務團隊祈禱團結和指引，因為我們會有些重大的決定。他們都是在我身邊以我為中心安排我該如何運用我夏天的時間，為如何最大化發揮我的平台和品牌影響力來為上帝而努力！這是令人興奮但也有些艱巨的事情。」

▲老鷹林書豪、楊恩。（圖／CFP）
 

關鍵字： 林書豪
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