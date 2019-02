超級盃／愛國者13比3勝公羊　隊史第6冠並列聯盟最多冠

▲第53屆超級盃愛國者擊敗公羊,奪下隊史第6冠。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

第53屆NFL超級盃於4日開打,暌違17年新英格蘭愛國者再次對決洛杉磯公羊,這一次公羊隊未能上演復仇記,愛國者終場以13比3擊敗公羊,奪得隊史第6座冠軍,追平匹茲堡鋼人並列全聯盟最多冠球隊。

第一節愛國者率先取得球權,但四分衛布雷迪首次嘗試傳球就被抄截,這是他參與超級盃首次發生第一傳就出現失誤。隨後第二波進攻,愛國者推進至射門範圍,但向來穩健的踢球員戈斯特科夫斯基(Stephen Gostkowski)射丟46碼射門。愛國者錯過前兩波進攻,公羊也無法轉化成得分,首節結束雙方仍是0比0。

進入第二節,愛國者終於率先突破公羊,布雷迪找上最信任的接球員愛德曼(Julian Edelman)以及近端鋒葛朗科斯基(Rob Gronkowski),靠著連續傳球推進到公羊陣地,由戈斯特科夫斯基踢進42碼射門,取得3比0領先。

公羊連續8波進攻以棄踢收尾,寫下超級盃史上最慘紀錄,第9波公羊進攻組終於殺到愛國者陣地,儘管四分衛戈夫(Jared Goff)遭到擒殺,但公羊踢球員曾爾倫(Greg Zuerlein)踢進53碼射門,這是超級盃史上第二遠的射門距離,成功在第三節結束前將比數扳平。

前三節公羊、愛國者都無法攻進達陣區,改寫超級盃新紀錄,同時這是超級盃史上前3節得分最低的一場比賽。另外,這也是超級盃歷史上第二次在第三節結束雙方戰成平手局面。

▲公羊進攻組表現疲軟。(圖/達志影像/美聯社)



沈寂已久的愛國者在第四節靠布雷迪長傳給葛朗科斯基,殺到公羊達陣區大門口,接著菜鳥跑衛米切爾(Sony Michel)衝出本場第一個達陣,愛國者取得10比3領先。公羊下一波試圖反擊,愛國者演出關鍵的防守,角衛吉爾莫爾(Stephon Gilmore)抄掉戈夫傳球,讓公羊士氣跌落谷底。

第四節兩分鐘警告過後,比賽來到尾聲階段,愛國者在米切爾極具爆發力的雙腿持續推進下,最終戈斯特科夫斯基踢進重要的41碼射門,將領先擴大至10分,也宣告公羊隊死刑,最終愛國者就以13比3拿下第53屆超級盃冠軍,以第37場季後賽勝利,超越鋼人隊成為聯盟季後賽最多勝隊伍。

