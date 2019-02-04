超級盃／愛國者13比3勝公羊　隊史第6冠並列聯盟最多冠

▲第53屆超級盃愛國者擊敗公羊，奪下隊史第6冠。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

第53屆NFL超級盃於4日開打，暌違17年新英格蘭愛國者再次對決洛杉磯公羊，這一次公羊隊未能上演復仇記，愛國者終場以13比3擊敗公羊，奪得隊史第6座冠軍，追平匹茲堡鋼人並列全聯盟最多冠球隊。

第一節愛國者率先取得球權，但四分衛布雷迪首次嘗試傳球就被抄截，這是他參與超級盃首次發生第一傳就出現失誤。隨後第二波進攻，愛國者推進至射門範圍，但向來穩健的踢球員戈斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）射丟46碼射門。愛國者錯過前兩波進攻，公羊也無法轉化成得分，首節結束雙方仍是0比0。

WIDE LEFT!



Kickers were 31-of-31 on FG at Mercedes-Benz Stadium this season prior to Stephen Gostkowski's miss (via @thecheckdown) pic.twitter.com/NwVFUum2v8 — NFL on ESPN (@ESPNNFL) February 4, 2019

進入第二節，愛國者終於率先突破公羊，布雷迪找上最信任的接球員愛德曼（Julian Edelman）以及近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski），靠著連續傳球推進到公羊陣地，由戈斯特科夫斯基踢進42碼射門，取得3比0領先。

公羊連續8波進攻以棄踢收尾，寫下超級盃史上最慘紀錄，第9波公羊進攻組終於殺到愛國者陣地，儘管四分衛戈夫（Jared Goff）遭到擒殺，但公羊踢球員曾爾倫（Greg Zuerlein）踢進53碼射門，這是超級盃史上第二遠的射門距離，成功在第三節結束前將比數扳平。

Greg Zuerlein and Johnny Hekker are going to be named co-MVPs.pic.twitter.com/buqXC9FeG3 — Sporting News (@sportingnews) February 4, 2019

前三節公羊、愛國者都無法攻進達陣區，改寫超級盃新紀錄，同時這是超級盃史上前3節得分最低的一場比賽。另外，這也是超級盃歷史上第二次在第三節結束雙方戰成平手局面。

▲公羊進攻組表現疲軟。（圖／達志影像／美聯社）



沈寂已久的愛國者在第四節靠布雷迪長傳給葛朗科斯基，殺到公羊達陣區大門口，接著菜鳥跑衛米切爾（Sony Michel）衝出本場第一個達陣，愛國者取得10比3領先。公羊下一波試圖反擊，愛國者演出關鍵的防守，角衛吉爾莫爾（Stephon Gilmore）抄掉戈夫傳球，讓公羊士氣跌落谷底。

第四節兩分鐘警告過後，比賽來到尾聲階段，愛國者在米切爾極具爆發力的雙腿持續推進下，最終戈斯特科夫斯基踢進重要的41碼射門，將領先擴大至10分，也宣告公羊隊死刑，最終愛國者就以13比3拿下第53屆超級盃冠軍，以第37場季後賽勝利，超越鋼人隊成為聯盟季後賽最多勝隊伍。

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