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超級盃／亞當李維豪爽脫衣好養眼　中場秀經典名曲連發

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▲▼魔力紅演出超級盃中場秀 。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔力紅演出超級盃中場秀 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

第53屆超級盃中場秀由超人氣樂團魔力紅領銜演出，不只演唱超人氣單曲《Sugar》，更有經典成名曲《This Love》。演出最後主唱亞當李維（Adam Levine）更大方脫衣展現好身材和刺青，帶來《Move like Jagger》把觀眾情緒帶向最高潮。

魔力紅以《Welcome to the Big Game》一曲開唱，再接上經典成名曲《This Love》 。不過隨後畫面上突然出現章魚哥和海綿寶寶動畫，饒舌歌手史考特（Travis Scott）進場演唱《Sicko Mode》。

接著目光再轉移到魔力紅身上，亞當李維唱起《Girls Like You》後又穿插經典舊歌，與合唱團和大學行進樂隊抒情歌曲《She Will be Loved》。本屆超級盃中場秀不走High歌路線而是強調質感，表現時台下觀眾更手持黃色燈飾增添氛圍。

博爺（Big Boi）乘坐跑著高調進場和亞當李維高歌《The Way You Move》，而此刻才是中場秀加溫的開始。魔力紅演出膾炙人口的名曲《Sugar》，最後把上衣一脫大唱《Move like Jagger》，讓本屆超級盃中場秀結束在情緒沸騰的高潮。

▲▼魔力紅演出超級盃中場秀 。（圖／達志影像／美聯社）

在本屆超級盃中場秀，甚至有賭盤預測主唱亞當李維是否會穿著皮衣上陣，結果他穿的是長板黑色外套。超級盃每年在美國吸破億收視人口，成為美國非官方國定假日，中場秀也成為知名歌手的戰場。中場秀由百事可樂大手筆贊助，不過據傳在中場秀演出的歌手考量到曝光效應，就算沒有費用也不減演出意願。

先前傳出為紀念去年11月因為漸凍人症過世的「海綿寶寶」作者史蒂芬海倫伯格，有可能演唱《Sweet Victory》，但最後並沒有表演這首歌。

關鍵字： 超級盃中場秀魔力紅
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