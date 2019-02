超級盃／亞當李維豪爽脫衣好養眼　中場秀經典名曲連發

▲魔力紅演出超級盃中場秀 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

第53屆超級盃中場秀由超人氣樂團魔力紅領銜演出,不只演唱超人氣單曲《Sugar》,更有經典成名曲《This Love》。演出最後主唱亞當李維(Adam Levine)更大方脫衣展現好身材和刺青,帶來《Move like Jagger》把觀眾情緒帶向最高潮。

魔力紅以《Welcome to the Big Game》一曲開唱,再接上經典成名曲《This Love》 。不過隨後畫面上突然出現章魚哥和海綿寶寶動畫,饒舌歌手史考特(Travis Scott)進場演唱《Sicko Mode》。

接著目光再轉移到魔力紅身上,亞當李維唱起《Girls Like You》後又穿插經典舊歌,與合唱團和大學行進樂隊抒情歌曲《She Will be Loved》。本屆超級盃中場秀不走High歌路線而是強調質感,表現時台下觀眾更手持黃色燈飾增添氛圍。

博爺(Big Boi)乘坐跑著高調進場和亞當李維高歌《The Way You Move》,而此刻才是中場秀加溫的開始。魔力紅演出膾炙人口的名曲《Sugar》,最後把上衣一脫大唱《Move like Jagger》,讓本屆超級盃中場秀結束在情緒沸騰的高潮。

在本屆超級盃中場秀,甚至有賭盤預測主唱亞當李維是否會穿著皮衣上陣,結果他穿的是長板黑色外套。超級盃每年在美國吸破億收視人口,成為美國非官方國定假日,中場秀也成為知名歌手的戰場。中場秀由百事可樂大手筆贊助,不過據傳在中場秀演出的歌手考量到曝光效應,就算沒有費用也不減演出意願。

先前傳出為紀念去年11月因為漸凍人症過世的「海綿寶寶」作者史蒂芬海倫伯格,有可能演唱《Sweet Victory》,但最後並沒有表演這首歌。