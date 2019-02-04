超級盃／布雷迪首傳被抄截　第一節愛國者0比0公羊

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

第53屆NFL超級盃於4日開打，暌違17年新英格蘭愛國者再次對決洛杉磯公羊，首節愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）先是傳球失誤，隨後射門又沒進，而公羊進攻組也沒有發揮，第一節雙方0比0作收。

第一節愛國者率先取得球權，四分衛布雷迪首次嘗試傳球找到接球員霍根（Chris Hogan），但被角衛羅比柯爾曼（Nickell Robey-Coleman）撞了一下，無法把球接穩，一旁的線衛利特頓撲接完成抄截，這是他參與超級盃首次發生第一傳就出現失誤。

隨後第二波進攻，愛國者推進至射門範圍，但向來穩健的踢球員戈斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）射丟46碼射門。愛國者錯過前兩波進攻，公羊四分衛戈夫（Jared Goff）也無法轉化成得分，愛國者第三波進攻靠著布雷迪與外接員愛德曼（Julian Edelman）連線推進到中場，最後無功推進至射門範圍，首節結束雙方仍是0比0。