超級盃／布雷迪首傳被抄截　第一節愛國者0比0公羊

記者路皓惟/綜合報導

第53屆NFL超級盃於4日開打,暌違17年新英格蘭愛國者再次對決洛杉磯公羊,首節愛國者四分衛布雷迪(Tom Brady)先是傳球失誤,隨後射門又沒進,而公羊進攻組也沒有發揮,第一節雙方0比0作收。

第一節愛國者率先取得球權,四分衛布雷迪首次嘗試傳球找到接球員霍根(Chris Hogan),但被角衛羅比柯爾曼(Nickell Robey-Coleman)撞了一下,無法把球接穩,一旁的線衛利特頓撲接完成抄截,這是他參與超級盃首次發生第一傳就出現失誤。

隨後第二波進攻,愛國者推進至射門範圍,但向來穩健的踢球員戈斯特科夫斯基(Stephen Gostkowski)射丟46碼射門。愛國者錯過前兩波進攻,公羊四分衛戈夫(Jared Goff)也無法轉化成得分,愛國者第三波進攻靠著布雷迪與外接員愛德曼(Julian Edelman)連線推進到中場,最後無功推進至射門範圍,首節結束雙方仍是0比0。

