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2017年選秀最大驚奇　洛城得分機器庫茲馬

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▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬是2017選秀會上一大驚奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

NBA貴為世界籃球最高殿堂，每年都有出色新血加入，2017選秀會被譽為是2003年後最佳的選秀梯次，其中湖人隊手握榜眼籤以及透過交易換來27、30、42順位，其中27順位選中的前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）更可以說是本屆最大驚奇，除了菜鳥年表現亮眼外，本季在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）降臨洛城後，成為球隊第二得分手。

▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲27順位庫茲馬入選年度新人一隊；榜眼博爾則是入選新秀二隊。（圖／達志影像／美聯社）

2017年選秀會上人才濟濟，目前除了七六人狀元郎佛茲（Markelle Fultz）因傷打不出身手外，湖人「球哥」博爾（Lonzo Ball）、塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）、國王福克斯（De'Aaron Fox）、公牛馬卡南（Lauri Markkanen）、爵士米歇爾（Donovan Mitchell），但上述都處於樂透區選秀，庫茲馬則是在首輪尾段才被挑中，不過他在新秀賽季也用優異表現，擊敗不少好手入選年度新秀第一陣容。

▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬在NBA賽場表現的比NCAA時期還好。（圖／達志影像／美聯社）

庫茲馬來自猶他大學，不同於其他擁有高超天份的新秀，在大一賽季後就投入選秀，庫茲馬足足在猶他大學磨練了三年才加入NBA。在大學時期的他表現並非特別出色，起碼在2017選秀大年中稍顯平凡，但在加入NBA後第一年夏天，他開始苦練各種進攻技巧，成功在進入NBA後打出十分亮眼的成績。

▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬進攻手段多元，本季2分球命中率逼近6成。（圖／達志影像／美聯社）

本季湖人迎來詹皇及朗多（Rajon Rondo），外加原本的博爾，各個都有著極強的傳球視野，同時讓庫茲馬本季定位更加清晰，只需要負責把球弄進籃筐裡。這樣單一的定位，外加本來就有的得分技巧，讓他本季持續將場均得分推高至18.8分，儘管三分外線相比於內線，取分比較不穩定，仍依舊是本季湖人重要的外圍火力。

鵜鶘一哥戴維斯（Anthony Davis）近日拋出「賣我」震撼彈，其中最積極接洽的球隊莫過於湖人。對於湖人來說，希望能夠用陣中潛力小將來換取一眉道人，「拿未來換現在」為詹皇打造奪冠勁旅，假使要鵜鶘割愛戴維斯，那庫茲馬肯定會是主要的交易包裹之一。

▼外界認為庫茲馬會是戴維斯交易案中必定的籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人庫茲馬Kyle Kuzma
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