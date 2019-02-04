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前進奧運／大腿肌曾80%斷裂　郭婞淳卡達掃3金再戰亞錦、世錦

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▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌與教練林敬能合照（圖／記者季相儒攝）

▲2018雅加達亞運舉重女子58公斤級,郭婞淳奪得金牌與教練林敬能合照。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳2018年成績斐然，先是在亞運女子58公斤級奪下首金後，土庫曼世錦賽勇奪2金1銀，可以說是2020年東京奧運中，台將最有機會奪牌的選手之一，因此也備受期待，不過他自己平常心準備，先好好養傷，再好好拼奧運資格。

郭婞淳去年在印尼雅加達亞運女子58公斤級，以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤的成績，奪下自己在亞運的首金，緊接著11月土庫曼世錦賽轉戰59公斤級，以抓舉105公斤、挺舉132公斤，總和237公斤的成績，勇奪2金1銀，在世錦賽已經累積6面金牌。

12月出征卡達盃舉重賽，郭婞淳在女子59公斤級賽事中，以抓舉103公斤、挺舉130公斤、總和233公斤，3項都名列第一，拿下3面金牌，入圍國際舉重總會（IWF）年度最佳女子運動員，不過他在結束卡達站賽事後，目前已經回到台灣養傷、調整狀態。

郭婞淳談起卡達比賽的趣事，「因為比賽的場地就是在飯店，根本沒什麼機會去別的地方逛逛，只有去超市買一些比賽要用的東西，行程也很趕匆匆就回來。目前因為左腳有打PRP（血小板血漿治療），就把積水抽出來，只有一點點因為太不舒服，剛好藉著這時候休息一下。

郭婞淳初次登上奧運是在2012年倫敦奧運，當時僅以總和228公斤的成績名列第七，在2016年里約奧運再戰舉重58公斤級，繳出抓舉102公斤、挺舉129公斤，總和231公斤的成績拿下銅牌，因為表現失常難過大哭，事實上他曾在2014年亞運前練習時，槓片不慎滑落壓到右大腿，造成右大腿肌80％斷裂，靠著高壓氧治療，經過努力復健重回戰場，2018年終於拿回本該屬於自己的金牌。

曾經一度想放棄的郭婞淳曾提到，「我一路走來真的要感謝很多人。」也提到每次比賽陪伴自己的「信念毛毯」，「它讓我能夠堅持下去，一直在各個賽場上去努力拼搏。」今年最重要的就是亞錦賽、世錦賽和卡達賽，先拿到資格比較安全。

▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 郭婞淳舉重世錦賽東京奧運卡達邀請賽
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