詹家姐妹再度合體　展開復仇之旅

▲詹詠然／詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）



記者林育正／綜合報導

為了爭取2020東京奧運的資格，「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴再度合體。而這次的意義不再只是打打WTA巡迴賽多拿幾座冠軍和賺獎金，更重要的意義是一雪2016里約奧運和2018雅加達亞運的前恥，相信經驗更加成熟的姐妹將重新奮起，重新擦亮世界級雙打組合的招牌。

雖然說勝敗乃兵家常事，詹家姐妹在職業網壇賽場也一直有非常重要的成績，但少了奧運和亞運的獎牌加持，還是稍嫌有些不完整。里約奧運兩人在女雙8強慘遭瑞士組合辛吉絲(Martina Hingis)與芭辛斯琪（Timea Bacsinszky）連拿12局3:6、0:6吞敗，讓眾多支持球迷難也相信。

而在亞運金牌戰姐妹倆以2:6、6:1、9:11不敵中國組合楊釗煊/徐一璠，過程中錯失兩個金牌點相當可惜。到了今年初的澳網，兩人更難逃「8強魔咒」，未能突破大滿貫合拍的最佳成績。 代表台灣征戰國際賽事的不完美過程，將會是詹家姐妹今年重新合體努力的目標，如果能在東京奧運奪牌兩人將再次站上聲望巔峰。

要站上世界巔峰要克服的困難還不少，對岸除了楊釗煊和徐一璠兩位專攻雙打的好手，在澳網拿下女雙冠軍的張帥也是單雙打兼備的活棋。澳洲老將史托瑟（Samantha Stosur）可能將重心逐漸轉向雙打，芭提(Ashleigh Barty)單雙兼修，以及人才濟濟網球強國捷克、俄羅斯、美國強敵環伺，要奪牌有一定難度。