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「魔球2.0」運動家2019年重要操盤（下）　搶下強力牛棚索利亞

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▲▼運動家隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克蘭運動家醞釀「魔球2.0」。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

奧克蘭運動家是上季最驚奇的球隊，全聯盟最低薪資卻在下半季打出60勝26敗的佳績，睽違4年殺進季後賽上演「魔球2.0」。運動家成功的一部分原因在於牛棚的使用，包含「開場投手」（假先發）策略的成功。而他們在休賽期也做了一些看似不起眼，但很可能成為奇兵的補強。

身處小市場的運動家，善於利用數據找尋「缺陷」的球員，並透過一些策略來放大他們的優勢、隱藏缺陷，進而提升戰績，上季的成功在於牛棚的貢獻，上季他們團隊防禦率3.37，勝利貢獻值5.7排在聯盟第5，拿下驚人的97勝搶下外卡門票。

不過他們先發輪值是很大的問題，王牌投手馬那（Sean Manaea）肩膀傷勢2019年恐怕直接報銷，科頓（Jharel Cotton）、葛薩特（Daniel Gossett）與頂級農場普克（A.J. Puk）也有傷在身可能缺席開季，若要延續季後賽勢必得先解決投手群傷兵問題。

▲▼索利亞(Joakim Soria) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲索利亞（Joakim Soria） 。（圖／達志影像／美聯社）

2年1500萬美元網羅索利亞（Joakim Soria）

這位34歲的老投手去年遊走白襪、釀酒人兩隊投出第二春，60.2局的內容中繳出3.12防禦率，每9局11.1三振、2.4保送、0.59被全壘打，尤其他的揮空率高達14.4%，打者追打壞球比例高達34.4%皆為生涯新高，且根據《Statcast》系統顯示，打者面對索利亞的擊球初速83.6英里，是全聯盟第一。

索利亞曾經在2008年、2010年皇家時期入選全明星，有趣的是他去年四縫線平均球速竟然比10年前還快。會造成這個現象有一部分是因為索利亞每年都在調整各種變化球使用率，2016年以四縫線為主，2017年則是變速球，只要他的四縫線球速隨著年齡下滑，他就會利用其他變化球去彌補。

索利亞在今年季中被白襪隊交易至釀酒人，轉戰國聯中區後從終結者角色轉任佈局投手，在釀酒人26場出賽投出3勝1敗、防禦率4.09，整季66場出賽成績3勝4敗、防禦率3.12，拿下16次救援成功。

關鍵字： 運動家索利亞
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