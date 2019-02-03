運動雲

> >

哈登神級表現　差一阻攻就超越大夢成史上最豪華5X5

ETtoday運動雲

▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登僅差一火鍋就完成最豪華5X5數據。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

火箭3日踢館爵士最終以125比98輕鬆拿下勝利，而近期彷彿「開無雙」無人能擋的哈登(James Harden)本戰再次轟出誇張數據，全場得到43分，12籃板，5助攻，6抄截，4阻攻，將自己至少得到30分場次推進到第26場，他此役的數據僅差一次阻攻就能完成史上最豪華的5X5數據。

自從保羅(Chris Paul)缺戰後，哈登一人扛起球隊，儘管現在保羅已經回歸，但不會出戰背靠背的比賽，使得本戰「大鬍子」又再次使出渾身解數來砍分，在首節就轟了16分，爵士完全拿他沒辦法，終場則攻下43分，12籃板，5助攻，6抄截，4阻攻的超級全面數據，不僅得分、組織一把罩，過去遭人詬病的防守也無話可說，另外這五項數據都高居全隊第1，可見他此役狀況極佳。

哈登本戰MVP等級的數據，差點就能打破火箭傳奇歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)所保持的5X5最高得分。過去「大夢」曾拿下38分的5X5數據是歷史最佳，而哈登在本戰第三節打完就已經攻下38分，9籃板，5助攻，5抄截，4阻攻，這意味著只要他再多一次阻攻，就將超越歐拉朱萬成為5X5最高得分的保持人。不過最終他的阻攻數據仍無法再提升。儘管如此，本戰攻下賽季新高25分的格林(Gerald Green)仍大讚哈登的表現，「他打出了NBA2K裡面的數據，這是只會出現在遊戲中的數據。」

關鍵字： NBA火箭哈登
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

熱門新聞

三分線外拔起來就投　詹姆斯的「柯瑞化」之路

「叫你總ㄟ出來打」代打滿貫成經典　黃忠義自爆狂發抖

中職／廖于誠很難打　張泰山與黃忠義特訓也無法突破

中職／林祖傑放棄合庫正職　恩師叮嚀要加油

黃蜂隊史最大合約不是沃克　是高薪低就法國搖擺人巴頓

中職／曾看輕19歲的張泰山　黃忠義自嘲「一人球隊」

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華女壘拚奧運資格　防範澳洲

2華頓指責湖人資深球員太自私

3規律生活造就健康身體！洪一中蹲到41歲

4哈登僅差一阻攻成史上最佳5X5

5曾智偵蹲捕到46歲：學瑜珈

熱門新聞

1詹姆斯的「柯瑞化」之路

2代打滿貫成經典　黃忠義爆狂發抖

3廖于誠難打　張泰山與黃忠義特訓

4林祖傑放棄合庫　恩師叮嚀要加油

5黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366