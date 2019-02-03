哈登神級表現　差一阻攻就超越大夢成史上最豪華5X5

▲哈登僅差一火鍋就完成最豪華5X5數據。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭3日踢館爵士最終以125比98輕鬆拿下勝利，而近期彷彿「開無雙」無人能擋的哈登(James Harden)本戰再次轟出誇張數據，全場得到43分，12籃板，5助攻，6抄截，4阻攻，將自己至少得到30分場次推進到第26場，他此役的數據僅差一次阻攻就能完成史上最豪華的5X5數據。

自從保羅(Chris Paul)缺戰後，哈登一人扛起球隊，儘管現在保羅已經回歸，但不會出戰背靠背的比賽，使得本戰「大鬍子」又再次使出渾身解數來砍分，在首節就轟了16分，爵士完全拿他沒辦法，終場則攻下43分，12籃板，5助攻，6抄截，4阻攻的超級全面數據，不僅得分、組織一把罩，過去遭人詬病的防守也無話可說，另外這五項數據都高居全隊第1，可見他此役狀況極佳。

哈登本戰MVP等級的數據，差點就能打破火箭傳奇歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)所保持的5X5最高得分。過去「大夢」曾拿下38分的5X5數據是歷史最佳，而哈登在本戰第三節打完就已經攻下38分，9籃板，5助攻，5抄截，4阻攻，這意味著只要他再多一次阻攻，就將超越歐拉朱萬成為5X5最高得分的保持人。不過最終他的阻攻數據仍無法再提升。儘管如此，本戰攻下賽季新高25分的格林(Gerald Green)仍大讚哈登的表現，「他打出了NBA2K裡面的數據，這是只會出現在遊戲中的數據。」