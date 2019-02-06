運動雲

> >

HBL／普門、南山、永仁三強鼎立　淡商挑戰重返4強

ETtoday運動雲

▲▼ 普門教頭廖哲億 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲普門挑戰衛冕。（圖／資料照／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／綜合報導

107學年度HBL甲級女子組8強賽，將在農曆春節過後登場，衛冕軍普門高中本屆依舊穩定，南山高中與永仁依舊來勢洶洶，同樣是晉級4強的熱門球隊。

普門、南山、永仁以及滬江，是105與106學年度HBL4強陣容，本屆也都打進8強，相較前3隊的穩定，滬江打得較為跌跌撞撞。

預賽階段，各隊三分球平均出手次數，較為上屆來得低，而滬江又顯得更少，每場出手不到10次，加上缺少關鍵時刻能接管戰局的球員，戰況膠著時，短時間大量取分成了一大考驗。

滬江向來以前場球員較為突出楊家佳與吳亞庭的「雙塔」陣容，還有兩屆青少年國手謝宛津，只是謝宛津預賽陷入低迷，也影響滬江的命運，若8強還是如此，滬江前景將被打上問號。

普門與永仁預賽分在同組，普門4勝1敗，這一敗就是敗給永仁，而永仁則是5戰全勝，本屆普門以中鋒陳芷英為核心，陳芷英場均11.2分、12.4籃板，還能送出1.1次阻攻與1.9次抄截，加上團隊戰力，讓普門能穩穩晉級。

永仁球員向來兼具身體對抗性與速度，加上球員都是從永仁國中直升，班底沒有多大變動，默契度的培養上，相較他隊佔了不小優勢，預賽每場都以雙位數之差贏球，平均勝分26.1分，仍舊是4強甚至決賽熱門。

南山在預賽同樣5戰全勝，自重返HBL戰場後，這支球隊就躍升為強權等級，上屆闖進決賽的她們，本屆捲土重來意圖強烈，預賽平均每場贏對手29分，明白宣示不是只有打進8強而已，更想在決賽復仇。

教頭李陸臻練兵的企圖心也十分明顯，不但有找國中男子球員陪練，世中運選拔以及春節前的一場小盃賽，有永仁、滬江當對手，更邀請滬江再打一次比賽，就是要以戰養戰，在8強一舉衝刺。

亟欲重返榮耀的淡商，本屆從新的建教合作對象七賢國中收進當家中鋒郭虹廷，預賽每場11.4分、11.2籃板，給球隊不小的幫助，不過核心是高二後衛王玥媞，場均19.4分、9.2籃板，是淡商穩定的得分能量。

不過淡商的穩定度仍是一大隱憂，得分較集中在特定球員身上外，也常有大幅領先被連續追分的情況，但她們仍舊以4勝1敗的戰績晉級，也有不小的機會重返4強。

關鍵字： HBL淡水商工普門高中永仁高中南山高中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

最接近奧運資格　黃鈺仁術後休養世錦賽資格彈性保留

跆拳道中華隊年後開訓　啟動奧運挑戰計劃

超級盃／復仇者哽致敬　布雷迪是超級盃的薩諾斯

SBL／「台銀魔獸」謝宗融灌籃大賽傷退　呂孟瑋頂替

熱門新聞

想成下一個詹皇再等等　受三分球限制發展的西蒙斯

鵜鶘想要坦圖　名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

七六人組4巨頭　多出4支選秀籤換來快艇哈里斯

KD、湯普森續約成定局？　勇士老闆：錢不是問題

被網球耽誤的籃球員？　基里奧斯的跨界靈魂

前進奧運／亞運千分之二秒銀恨　楊俊瀚美國移訓衝金拼積分

讀者回應

﻿

最新新聞

1娃娃臉殺手林昀儒　威脅大陸桌球

2成世界無敵　李智凱難度要往上加

3HBL女子8強　淡商挑戰4強

4HBL男8強　光復黑馬之旅成焦點

5湖人陷交易傳聞　遭溜馬狂電42分

熱門新聞

1下一個詹皇先等等　西蒙斯受三分限制

2名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

3七六人組4巨頭　交易來快艇哈里斯

4勇士老闆放話　KD、KT全力續約　

5基里奧斯的籃球跨界靈魂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366