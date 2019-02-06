HBL／普門、南山、永仁三強鼎立　淡商挑戰重返4強

▲普門挑戰衛冕。（圖／資料照／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／綜合報導

107學年度HBL甲級女子組8強賽，將在農曆春節過後登場，衛冕軍普門高中本屆依舊穩定，南山高中與永仁依舊來勢洶洶，同樣是晉級4強的熱門球隊。

普門、南山、永仁以及滬江，是105與106學年度HBL4強陣容，本屆也都打進8強，相較前3隊的穩定，滬江打得較為跌跌撞撞。

預賽階段，各隊三分球平均出手次數，較為上屆來得低，而滬江又顯得更少，每場出手不到10次，加上缺少關鍵時刻能接管戰局的球員，戰況膠著時，短時間大量取分成了一大考驗。

滬江向來以前場球員較為突出楊家佳與吳亞庭的「雙塔」陣容，還有兩屆青少年國手謝宛津，只是謝宛津預賽陷入低迷，也影響滬江的命運，若8強還是如此，滬江前景將被打上問號。

普門與永仁預賽分在同組，普門4勝1敗，這一敗就是敗給永仁，而永仁則是5戰全勝，本屆普門以中鋒陳芷英為核心，陳芷英場均11.2分、12.4籃板，還能送出1.1次阻攻與1.9次抄截，加上團隊戰力，讓普門能穩穩晉級。

永仁球員向來兼具身體對抗性與速度，加上球員都是從永仁國中直升，班底沒有多大變動，默契度的培養上，相較他隊佔了不小優勢，預賽每場都以雙位數之差贏球，平均勝分26.1分，仍舊是4強甚至決賽熱門。

南山在預賽同樣5戰全勝，自重返HBL戰場後，這支球隊就躍升為強權等級，上屆闖進決賽的她們，本屆捲土重來意圖強烈，預賽平均每場贏對手29分，明白宣示不是只有打進8強而已，更想在決賽復仇。

教頭李陸臻練兵的企圖心也十分明顯，不但有找國中男子球員陪練，世中運選拔以及春節前的一場小盃賽，有永仁、滬江當對手，更邀請滬江再打一次比賽，就是要以戰養戰，在8強一舉衝刺。

亟欲重返榮耀的淡商，本屆從新的建教合作對象七賢國中收進當家中鋒郭虹廷，預賽每場11.4分、11.2籃板，給球隊不小的幫助，不過核心是高二後衛王玥媞，場均19.4分、9.2籃板，是淡商穩定的得分能量。

不過淡商的穩定度仍是一大隱憂，得分較集中在特定球員身上外，也常有大幅領先被連續追分的情況，但她們仍舊以4勝1敗的戰績晉級，也有不小的機會重返4強。