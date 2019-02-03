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前進奧運／男雙大洗牌　世錦銅牌王齊麟改搭國中同學李洋出發

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▲▼中華台北羽球公開賽,男雙決賽,陳宏麟,王齊麟。（圖／記者季相儒攝）

▲台北羽球公開賽男雙金牌陳宏麟、王齊麟。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

在2018年羽球年終賽之後，台將多組男雙組合也面臨重新洗牌，其中BWF（世界羽聯）世界排名第4的雙麟配，在學長陳宏麟退休之後，王齊麟改搭國中同學李洋，重新磨合之後，先在羽球排名賽收下亞軍，目標還是放在2020年東京奧運。

目前世界排名17雙李配的李洋李哲輝，雖然無緣打進年終賽，不過在2018年印尼亞加達亞運打進4強收穫銅牌，兩人曾說今年的目標已經達成，對於年終賽並不太在意，但在之後，隨著李洋加入土地銀行球團，雙李也確定拆夥。

拿下世錦賽男雙銅牌的雙麟配陳宏麟／王齊麟，更是在年終總決賽晉級4強，寫下創男雙史上第一組晉級的佳績，不過現年32歲的陳宏麟，已經確定要退休，於是王齊麟改搭國中同學李洋、李哲輝則是搭配楊博軒。王齊麟曾說，「雖然知道會有這一天，但還是覺得感傷，和李洋是國中同學，彼此都很熟悉，默契配合上應該不是太大問題。」

而雙方第一次拆夥後碰頭，就是在2019年初的羽球排名賽的決賽，最終，由李哲輝和楊博軒收穫冠軍，不過王齊麟和李洋今年賽季將從2月的西班牙大師賽出發，希望在超級300賽及500賽系列都能打進前4名，一步步朝東京奧運的目標前進。

▼雙李配,李洋、李哲輝。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 台北公開賽,雙李配,李洋,李哲輝。(近)（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 王齊麟李洋李哲輝陳宏麟
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