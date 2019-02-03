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日職／王柏融練三壘加強敏捷　彭政閔退休大喊可惜

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▲▼王柏融歡送會,王柏融穿火腿隊球衣在桃園球場揮棒。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

「大王」王柏融本季轉戰日職北海道火腿，目前隨一軍在美國亞利桑納展開第一階段春訓，王柏融也罕見站在三壘進行守備練習，他強調仍以外野為主，練三壘是增加敏捷性，而談到得知彭政閔宣告退休，他坦言相當可惜，「他應該可以再打下去。」

作為火腿「新人」，王柏融一舉一動受到專注，日前首度戶外打擊練習拿著1公斤球棒，嚇到隊友，其中61次揮棒中敲出33個安打性的球，包括3發全壘打，而且是用1公斤的球棒，展示頗具威力的打擊技術。火腿隊友近藤健介放在手上試試看，「要是我拿這個球棒沒辦法揮。」

面對春節將在遙遠的異地度過，王柏融強調，目前最重要是在專注練習上，而彭政閔上周宣布打完今年球季將退休，得知此消息的大王坦言有些可惜，畢竟他是台灣棒球界重要指標人物，自己也將他視為偶像，如果可以，還希望他能再打下去。

王柏融高中時期曾守三壘，但進入職棒主要守外野，今天特別在訓練移防三壘，他表示，主要是訓練腳步移動，同時加強敏捷性。

根據火腿隊訊息，2月1日至12日都在亞歷桑納春訓，這段期間就會有練習賽，包括隊內紅白戰1場，以及返日前夕與NC恐龍隊1場，之後再回到日本沖繩進行下一階段春訓。

關鍵字： 王柏融中職中華職棒北海道火腿亞利桑那
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