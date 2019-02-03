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張老師專欄／日職熱身賽揭開戰幕　巨人隊衛冕重任

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▲▼王柏融歡送會,王柏融回答球迷問題並比手指愛心。（圖／記者季相儒攝）

王柏融加盟火腿讓今年日職更具台灣球迷關注 。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／賽評

一年一度日本職棒熱身賽即將於2月23日點燃戰火，今年總共排定有101場，比去年少安排4場，惟去年因雨實際只賽93場，去年熱身賽冠軍巨人隊，熱身賽於3月24日結束後，兩個聯盟今年度正規季賽也將於3月29日點揭開戰幕。

去年熱身賽旅日9名驍將計有5人出賽，表現都不俗，今年球季預料更加熱絡，除了有大砲王柏融初加盟火腿隊之外，另有9名驍將都可望相繼出賽；去年熱身賽兩大投手羅德隊陳冠宇，西武隊郭俊麟均未亮相出賽；巨人隊榮獲熱身賽以來的第五度冠軍頭銜，完全得利於與陽岱鋼有關，也是由於宋家豪在最後乙役力爭冠軍頭銜中繼，被陽岱鋼啟動安打而丟掉失分而招致敗投厄運，也使樂天隊從問鼎王座欲望退屈第三名席位。宋家豪去年共出賽6場零勝1敗2救援成功，防禦率高達12.86嚴格而言不合格。

陽岱鋼去年出賽14場〔巨人出賽17場〕，全壘打2支，打擊率3成59，尤其長打率高達5成64，全隊排名前茅；西武隊比賽13場，吳念庭出賽10場泰半代打，打擊率2成35平平；羅德隊李杜軒出賽8場，打擊率3成33尚可；歐力士張奕出賽兩場2打數打率零。


去年熱身賽亞軍羅德隊，與巨人隊1場勝差，但與樂天隊零勝差，僅領先零四零24勝率。今年這項熱身賽12隊均自尋對手出賽，在安排101場之中，中日隊排定19場最多，其次是18場的有橫浜及廣島兩隊，巨人、軟銀、西武、歐力士及阪神等5隊都是17場，除此之外，王柏融所屬的火腿隊１４場，為12隊最少場數隊伍，不過與陽岱鋼的巨人隊有2場；與歐力士的張奕有1場都是〔打對打〕，與羅德隊的陳冠宇3場及阪神隊的阪神隊呂彥青1場卻是〔投、打對決〕將受矚目。

火腿隊目前在美國進行第一階段春訓，２月15日回到日本沖繩名護市球場進行第二階段春訓，緊接著熱身賽首戰將於2月24日假那霸球場首戰陽岱鋼的巨人隊；3月2、3日兩天移師本土的札幌巨蛋主場迎戰橫浜隊；6、7兩天轉往千葉球場出戰羅德隊，屆時將是陳冠宇與王柏融的大對決戲碼；火腿隊今年熱身賽最後後兩場收場賽則於3月23、24日兩天假札幌巨蛋球場出戰養樂多隊，一般咸認，由於王柏融加盟火腿，將造成台、日兩地球迷矚目焦點，讓我們拭目以待吧！

▲陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人粉絲團）

陽岱鋼。(圖／取自讀賣巨人粉絲團）

關鍵字： 張老師專欄日本職棒日職
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