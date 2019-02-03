10分滿分的體操　Katelyn Ohashi的3千萬點閱演出 

▲UCLA體操選手 Katelyn Ohashi。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

就讀加州大學洛杉磯分校的Katelyn Ohashi，日前在比賽中上演10分滿分的地板表演獲得滿堂喝彩。雖然NCAA層級賽事強度不如奧運等國際賽事，但她的表演融入麥可傑克森的經典音樂，享受其中的神情感染力十足，連一旁的隊友也都隨之起舞。這段比賽影片在網路上爆紅，在Youtube上的觀看次數甚至來到3千萬次！

Katelyn Ohashi過去曾是美國青年國家隊成員，2013年甚至擊敗體操女王(Simone Biles)奪下美國盃冠軍。可惜接下來的體操之路並不順遂，背部和肩膀都遭受嚴重傷勢讓她放棄出征國際賽事，將重心轉往NCAA賽場。儘管在NCAA賽場無法揚名國際，但她沈浸在體操表演中帶來的歡樂，甚至鼓譟觀眾的演出讓人感到耳目一新。 「我經歷過很嚴重的受傷，當時被告知可能沒辦法再練體操了。」

「表演是我的最愛，你看到的就是我的情緒。」她的表演中遇用了麥可傑克森、地風火樂團以及蒂娜·透娜的音樂。而她的隊友甚至在台下同步舞動，「她們是我的好閨蜜！大家學我的動作學超快的。」

「來到UCLA參加層級較低的賽事一切都不一樣了。我的隊友和教練允許我按照個人風格表演，讓我對表演的定義超越一般體操選手的範疇。我根本沒想到會有參議員之類的政治人物轉發我的影片，真的滿驚訝的。」