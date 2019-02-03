大聯盟休賽季補強評比（四）　國東區費城人要幹大事

▲費城人休賽季計劃幹大事。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估。國聯東區方面競爭更為激烈，勇士、國民和大都會都順利補強弱點，費城人也喊話幹大事，今年分區冠軍的爭奪預料會非常精彩。

勇士隊：去年相隔4年再封王的勇士，休賽季主要從野手開始補強，補進前美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）和回鍋的老將麥肯（Brian McCann），陣容深度有所強化，擁有年輕的先發輪值、牛棚及外野陣容，勇士本季仍值得期待，整體補強獲得B。

國民隊：國民休賽季動作積極，以6年1.4億美元簽下左投柯賓（Patrick Corbin），同時也針對牛棚和捕手進行補強，成功填補球隊最大的洞。若未來能夠與投入自由市場的哈波（Bryce Harper）再續前緣，今年球季肯定相當有看頭，但就算沒有哈波，國民陣容仍舊非常全面，整體評比A-。

▲國民簽下左投柯賓（Patrick Corbin）。（圖／達志影像／美聯社）



費城人隊：費城人想幹一番大事，目標重回世界大賽冠軍榮耀，如果一口氣補進哈波和馬查多，將成為新「邪惡帝國」。目前休賽季補了老將麥卡臣（Andrew McCutchen）和席古拉（Jean Segura），並交易掉桑塔納（Carlos Santana），讓霍金斯（Rhys Hoskins）能夠移防一壘，成功將戰力最大化，整體評比為A-。

大都會隊：大都會休賽季做了最棒的決定就是沒有交易掉「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），在這一點上，如果先發輪值保持健康，可說是國聯東區數一數二的輪值，因此，在有了強悍的先發陣容，大都會可以針對其他部分做補強，例如補進球星坎諾（Robinson Cano），尤其透過交易取得終結者迪亞茲（Edwin Diaz），讓球隊後防更加完善，整體評分為A-。

馬林魚隊：馬林魚今年賽季沒有球員投入自由市場，但正在重建計劃的他們面臨很大的問題，就是農場貧瘠，所以球團期望透過交易主力捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），來換取先發即戰力跟強化農場深度以加快重建速度，整體評比為C-。

▲亞特蘭大勇士隊陣容年輕且實力堅強。（圖／達志影像／美聯社）



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