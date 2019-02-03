運動雲

> >

大聯盟休賽季補強評比（四）　國東區費城人要幹大事

ETtoday運動雲

▲費城人與馬林魚之戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人休賽季計劃幹大事。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估。國聯東區方面競爭更為激烈，勇士、國民和大都會都順利補強弱點，費城人也喊話幹大事，今年分區冠軍的爭奪預料會非常精彩。

勇士隊：去年相隔4年再封王的勇士，休賽季主要從野手開始補強，補進前美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）和回鍋的老將麥肯（Brian McCann），陣容深度有所強化，擁有年輕的先發輪值、牛棚及外野陣容，勇士本季仍值得期待，整體補強獲得B。

國民隊：國民休賽季動作積極，以6年1.4億美元簽下左投柯賓（Patrick Corbin），同時也針對牛棚和捕手進行補強，成功填補球隊最大的洞。若未來能夠與投入自由市場的哈波（Bryce Harper）再續前緣，今年球季肯定相當有看頭，但就算沒有哈波，國民陣容仍舊非常全面，整體評比A-。

▲響尾蛇左投，柯賓（Patrick Corbin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民簽下左投柯賓（Patrick Corbin）。（圖／達志影像／美聯社）

費城人隊：費城人想幹一番大事，目標重回世界大賽冠軍榮耀，如果一口氣補進哈波和馬查多，將成為新「邪惡帝國」。目前休賽季補了老將麥卡臣（Andrew McCutchen）和席古拉（Jean Segura），並交易掉桑塔納（Carlos Santana），讓霍金斯（Rhys Hoskins）能夠移防一壘，成功將戰力最大化，整體評比為A-。

大都會隊：大都會休賽季做了最棒的決定就是沒有交易掉「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），在這一點上，如果先發輪值保持健康，可說是國聯東區數一數二的輪值，因此，在有了強悍的先發陣容，大都會可以針對其他部分做補強，例如補進球星坎諾（Robinson Cano），尤其透過交易取得終結者迪亞茲（Edwin Diaz），讓球隊後防更加完善，整體評分為A-。

馬林魚隊：馬林魚今年賽季沒有球員投入自由市場，但正在重建計劃的他們面臨很大的問題，就是農場貧瘠，所以球團期望透過交易主力捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），來換取先發即戰力跟強化農場深度以加快重建速度，整體評比為C-。

▲亞特蘭大勇士隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞特蘭大勇士隊陣容年輕且實力堅強。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人大都會勇士國民
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

熱門新聞

「叫你總ㄟ出來打」代打滿貫成經典　黃忠義自爆狂發抖

中職／廖于誠很難打　張泰山與黃忠義特訓也無法突破

中職／曾看輕19歲的張泰山　黃忠義自嘲「一人球隊」

公鹿戰績獨走聯盟　字母哥大進化拚首座MVP

黃蜂隊史最大合約不是沃克　是高薪低就法國搖擺人巴頓

SBL明星賽／三分球王較勁　李學林、于煥亞寫連霸榮耀

讀者回應

﻿

最新新聞

1歷史這些大咖也2月才簽約（下）

2歷史這些大咖也2月才簽約（下）

3MLB休賽季補強評比（四）國東區

4MLB休賽季補強評比（三）美西區

5三分球王較勁　李學林、于煥亞連霸榮耀

熱門新聞

1代打滿貫成經典　黃忠義爆狂發抖

2廖于誠難打　張泰山與黃忠義特訓

3曾看輕泰山　黃忠義自嘲1人球隊

4公鹿戰績獨走　字母哥拚首座MVP

5黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366