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日職／搶西武先發輪值　郭俊麟旅日第5年拚復活

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▲郭俊麟。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲郭俊麟。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

旅日台將郭俊麟今年邁向旅日第5年生涯，去年先發復活投給監督看，今年春訓從一軍出發，準備搶先發輪值。

郭俊麟2014年仁川亞運抗韓先發，以近150公里速球壓制韓職明星隊打者，投4.2局失2分，當時還是台灣體大學生的郭俊麟一戰成名，讓西武球團看見他對高強度打者的壓制力，西武10月底就宣布與郭俊麟簽下3年複數年合約，出發日職前郭俊麟在11月先出征U21世界盃，他冠軍戰再扛先發，這次對決日本一軍潛力打者，7局無失分拿下冠軍。

2015年日職菜鳥球季，郭俊麟出賽21場，奪3勝7敗，防禦率5.31，隔年表現不佳一軍出賽12場，防禦率8.46，2017年參加經典賽後回到日職，全年沒有留下出賽成績，年薪一路從3000萬日圓被降至目前1200萬日圓，也是他最低潮的時期。

不過去年透過二軍投手許銘傑幫助，讓他一步一步在二軍投出好表現，找回球威後，終於在9月15日獲得一軍先發的機會，對軟銀投5局失3分，在隊友火力支援下，西武以11比5獲勝，郭俊麟睽違1196天再拿勝投。

今年剛升任西武隊總管的渡邊久信，當年擔任編成部長時把郭俊麟從台灣帶到西武，因此對郭俊麟充滿期待，也在續約時告訴他，「2018年是勝負年」，郭俊麟不能讓他失望。西武將馬丁（Kyle Martin）、尼爾（Zach Neal）、希斯（Deunte Heath）還有郭俊麟都納入一軍春訓，野手米希亞（Ernesto Mejia）和另一位洋投卡斯提歐（Fabio Castillo）則是二軍出發，郭俊麟得爭取從洋投競爭中出線。

適逢統一獅與西武獅締約合作，統一獅將率年輕小將到高知縣與西武獅交流賽，渡邊久信已經預告郭俊麟將先發，統一獅名單中多為比郭俊麟小的球員，其中陳傑憲、蘇智傑、林祐樂、林子崴都是U21世界盃的同期戰友，不只拚面子也藉此拚決心，留給教練團好印象，才有搶先發輪值的機會。

▲郭俊麟。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲郭俊麟。（圖／截自太平洋聯盟TV）

關鍵字： 西武郭俊麟
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