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湖人追求AD籌碼曝光　博爾+庫茲馬+朗多+比斯利

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▲▼鵜鶘，戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

隨著戴維斯(Anthony Davis) 喊出「賣我」震撼彈，聯盟各隊皆已經積極展開追求，其中最積極的湖人隊報價也曝光，據沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，紫金軍團送出博爾(Lonzo Ball)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、朗多(Rajon Rondo)、比斯利(Michael Beasley)和一個首輪選秀籤，但鵜鶘並未被打動，這也被視為湖人做的試探性報價。

由於戴維斯先前更換經紀人，但他的經紀人保羅(Rich Paul)不僅也是詹姆斯(LeBron James)的經紀人同時也是好友，加上先前「詹皇」曾公開招募他，而「一眉哥」也可望去一支有望衝擊總冠軍並且有關注度的球隊，這讓外界都把湖人視為戴維斯的首選下家。隨著交易截止日越來越近，湖人也提出了報價，「沃神」指出洛杉磯提供了博爾、庫茲馬、朗多、比斯利和一個首輪選秀籤，但鵜鶘認為這並非一個認真的報價，所以不做出回應。

▲▼戴維斯，庫茲馬。（圖／CFP）

▲庫茲馬被放上交易檯面。（圖／達志影像／美聯社）

先前就有外界預測湖人將要送出博爾、庫茲馬、英格雷(Brandon Ingram)、祖巴奇(Ivica Zubac)這些年輕淺力球員加上多個首輪籤才有辦法得到戴維斯。而據「沃神」報導，湖人目前僅願意拿出2名年輕球員來做交易，再加上朗多或史蒂芬森等人作為交易主籌。另外湖人也被爆曾嘗試開出多項交易方案，但都未能打動紐奧良，不過洛杉磯目前仍未放上所有交易籌碼，這次的報價只是試探性報價。

隨著交易截止日越來越近，除了湖人之外，綠衫軍、尼克、公鹿都表達了對戴維斯的興趣，不過塞爾提克受限條款關係，本賽季無法引進「一眉哥」這也帶給其他隊追求希望，而鵜鶘也相當清楚戴維斯價值，並未急著找尋交易對象，若再今夏把他送走會讓鵜鶘有更大的回報。

▲詹姆斯首度與球哥博爾同場作戰；朗多；杜蘭特。（圖／CFP）

▲朗多與球哥有機會被一同打包。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘湖人戴維斯
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