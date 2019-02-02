老鷹頂不住爵士樂攻勢　豪小子僅上場11分鐘攻下5分

▲林書豪只拿到5分終止連續5場得分上雙紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

亞特蘭大老鷹2日做客猶他爵士，老鷹還能與爵士有所拉鋸，不過下半場一瀉千里，尤其是防守端讓爵士團隊命中率破5成；全隊7人得分上雙，即便老鷹主控楊恩（Trae Young）轟下全場最高的28分，最終老鷹仍以111比128不敵爵士吞下2連敗。「哈佛小子」林書豪只上場時間11分鐘拿到5分。

▲爵士多點開花氣走老鷹。（圖／CFP）



首節爵士靠著英格爾斯（Joe Ingles）很快的攻下7分，老鷹則是有著楊恩與赫爾特（Kevin Huerter）搶分，不過爵士開局還是以13比6領先，隨後老鷹強打內線獲得罰球機會逐步追平比數，林書豪到了首節剩下4分23秒才有上場機會，上來沒多久就用抄截並且獲得犯規站上罰球線得到2分，但林書豪只打不到3分鐘就被換下場，首節結束老鷹34比36暫時落後爵士。

次節老鷹赫爾特送助攻又飆外線開節連拿5分反超比數，英格爾斯則是率隊連拿4分要回領先，此時老鷹戴德蒙（Dewayne Dedmon）與赫爾特連線打出一波14比2的小高潮，爵士奇兵尼恩（Georges Niang）跳出連續2記三分為球隊止血，接下來雙方你來我往互有得分，林書豪同樣在節末剩下4分鐘登板，上半場結束老鷹60比58領先爵士。

下半場爵士米歇爾（Donovan Mitchell）領軍連下三城要回領先，不過老鷹也隨即得到5分，本場多點開花的爵士換主控盧比歐（Ricky Rubio）、戈貝爾（Rudy Gobert）跳出來帶隊打出10比0小高潮，儘管老鷹有楊恩在外線開砲緊咬分差，不過三節結束爵士仍以96比87反超老鷹。

末節老鷹攻勢普通，反倒是爵士火力相當分散在各點，老鷹完全防不勝防，在比賽剩下2分20秒時分差來到18分，最終老鷹也無力追趕，終場爵士以128比111氣走老鷹。

▲老鷹楊恩轟下全場最高28分。（圖／CFP）



爵士戈貝爾以百分百命中率繳出25分、13籃板；盧比歐有22分、11助攻；英格爾斯則是有19分外帶7籃板、5助攻。

老鷹表現最好的是菜鳥楊恩的28分其中5記三分外帶9助攻；林書豪本場僅上場11分鐘，只有三次出手機會得到5分，也終止他個人連續5場得分上雙的紀錄。