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沒牆哥仍想拚季後賽　巫師老闆：我們不是坦隊！絕不重建

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▲▼巫師沃爾整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師一哥沃爾（右）本季因傷提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

華盛頓當家控衛沃爾（John Wall）因腳跟傷勢動手術後整季報銷，目前戰績22勝29敗排名東區第10，原本外界預計今年巫師會直接坦到底，不過日前老闆萊昂西斯（Ted Leonsis）卻向外界放話，巫師還在持續朝季後賽之路邁進，「絕無重建計畫，討厭的交易謠言可以停止了。」

根據《nbcsports》報導，巫師老闆萊昂西斯昨（1）日接受華盛頓廣播電台《WTOP》的專訪時說道，「去問我們團隊任何一個人，包括球員、教練和工作人員，我們有足夠的本錢進入季後賽嗎？他們都會回答你，『是的，我們必須這樣做。』」

▲▼巫師畢爾（Bradley Beal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師老闆將以波特、沃爾、畢爾為核心建隊。（圖／達志影像／美聯社）

「我們本來就不是坦隊，交易畢爾（Bradley Beal）？交易沃爾？交易波特（Otto Porter）？這是不可能的事。」萊昂西斯接受採訪時自信滿滿的說。他還補充道，「有球迷問我們，是否在本季有重建計畫，我被問到一頭霧水、腦袋空白，這真的是一個非常令人反胃的問題，你怎麼可以告訴旗下的球員、教練甚至工作人員，『對！我們就是計劃來輸球的！』」

巫師陣中的好手除了球星沃爾之外，還有比爾和波特這兩名主力球員，萊昂西斯表示，自己並不會將團隊的頂級球星進行交易，而是以這3名球員做為基石來進行組隊。萊昂西斯透露，「在職業運動中，每一份工作都有風險，你必須利用休賽期來評估、思考一直以來在做的事情，可以透過球員交談、與代理商討論，與組織的內部人員分享來達到更好的成就，這是外人很難明白的事情。」

縱使萊昂西斯嚴正聲明不會放棄球隊3大核心但仍表明，「選秀的確是一種幫助球隊進步的方式，我們很可能在交易截止日前進行一些交易，直到下個休賽季，我們不得不考慮什麼是最佳的發展道路。」

▲▼巫師畢爾（Bradley Beal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾受傷後畢爾代班球隊一哥。（圖／達志影像／美聯社）

對此，曾入選兩次全明星賽的畢爾則對老闆的聲明做出回應，「我對他的話感到百分之百的安慰，這意味著他想要你並且也希望你能繼續在這，完成球隊需要的一切。我完全尊重他說的，也感激他在聯盟中為我們做的所有。」

不過巫師因成績持續低迷，也被外界諷為「坦隊」。畢爾力挺老闆，「坦這個字永遠不會出現在我們的隊伍中，我和萊昂西斯有一致的看法，我們很清楚現階段擁有什麼，而老闆也非常信任我們，將來絕對會成為一支具有威脅性的隊伍。」

關鍵字： NBA巫師沃爾John Wall萊昂西斯Ted Leonsis
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