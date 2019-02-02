戴維斯並沒有指定要去湖人　傷癒仍會繼續為鵜鶘出賽

▲戴維斯首度受訪表示沒有指定要去湖人。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

先前戴維斯(Anthony Davis)拋出「賣我」震撼彈後，各界都在臆測他將的去向，聯盟各隊也開始積極搶人，其中大家都認為他最有可能去湖人與詹姆斯(LeBron James)聯手，事過幾天後「一眉哥」首次接受採訪，他談及自己內心想法並且表示自己並沒有指定要去湖人，並坦言傷癒後還是會為鵜鶘出賽。

由於先前戴維斯將經紀人換成「詹皇」的好友同時也是經紀人的保羅(Rich Paul)，而詹姆斯也曾公開招募他來湖人打球，這都被外界猜測是要加盟洛杉磯的前兆，加上湖人是少數能夠簽下戴維斯頂級合約的隊伍，並且也符合「一眉哥」想要的大量關注度以及商機，種種因素都指向他會改披紫金戰袍。

時隔多日戴維斯首度出面受訪表示，「我為這座城市以及這裡的球迷付出了所有的一切。我不知道自己還能打多久的比賽，球員的職業生涯其實很短暫，現在是該繼續前進了，我現在正處於顛峰，必須確保好好利用這點。」隨後戴維斯對於外界都猜測將去湖人也否認這項說法，並表示他與經紀人都沒有給鵜鶘一個特定的球隊或交易時間，「我不知道那些傳聞是哪裡來的，或與這跟我經紀人有關。」

▲外界都猜測戴維斯將會去湖人與詹皇聯手。（圖／CFP）



距離交易截止日只剩5天的時間，如果鵜鶘未與其他球隊達成交易，戴維斯將繼續留在紐奧良，並且表示恢復健康後將會為鵜鶘繼續出賽，這也意味著他與球隊的關係將形成尷尬局面，「這的確是個艱難局面，但我的目標是繼續打球，只要能打球我會就去努力適應。」但他也說到鵜鶘在自己心中有個重要位置，可是自己職業生涯仍要持續前進。

「我不得不考慮自己的未來以及職業生涯，我對於自己有很高期望，在乎的是自己的成就而不是金錢。我想知道當自己職業生涯結束後能留下什麼樣的成就。」

▲一眉哥未來傷癒還是會為鵜鶘出賽。（圖／CFP）