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運動家超缺左投　王維中拼回大聯盟有優勢

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▲▼KBO韓職NC恐龍採訪Day3。王維中（圖／記者李毓康攝）

▲王維中（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣左投王維中回到美職體系，加盟運動家隊並受邀春訓，在小市場球隊且目前40人名單只有2位左投，有拚回大聯盟的優勢。

運動家隊唯一先發左投馬那（Sean Manaea），曾在去年4月面對大聯盟戰績第一的紅襪投出無安打比賽，但9月動左肩關節鏡手術，目前復健良好，但最快也得等到今年7月明星賽才有可能復出。去年球季常出賽的牛棚投手陣也是清一色都是右投，唯一左投是中繼的巴契特（Ryan Buchter），他奪6勝0敗，16中繼點，累計39.1局，被敲32支安打，12責失，表現出色。

其他非40人受邀大聯盟春訓名單中，除了王維中以外有5位左投，剛從紅人轉來的27歲左投克洛基特（Kyle Crockett）、坎佛（Dean Kiekhefer）羅伯斯坦（Kyle Lobstein）、盧薩多（Jesus Luzardo）及帕克（A.J. Puk）。

其中最有大聯盟經驗的是克洛基特，他過去曾待印地安人及紅人，5個球季都是後援出發，累計5勝1敗，12個中繼點，防禦率3.74，坎佛去年曾短暫升大聯盟4戰，累計2局，失4分；羅伯斯坦前一次大聯盟出賽得追溯至2016年，近2年都在3A沉潛，21歲的盧薩多和23歲的帕克都沒升過大聯盟，去年3月帕克被評為有機會爭取新人王，但受傷無疾而終。

王維中曾有兩季在大聯盟出賽的經驗，包括2014年及2017年，都是中繼投手為主，但別忘了他去年在NC恐龍整季都是先發，所以也能有投長局數的能力，相隔一年回到美職體系，若他好好把握春訓表現的機會，把變速球及卡特球等球路的威力展現出來，可以一拚開季25人機會，若落榜在小聯盟沉潛也具有先發、後援兩相宜的優勢。

關鍵字： 王維中運動家
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