亞足賽／年輕球員成長最大收穫　日主帥：丟冠是我的責任

▲亞洲盃決賽，日本不敵卡達無緣第五座冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃冠軍戰，卡達最終以3比1擊敗日本奪下隊史首冠，賽後日本難掩失落，主帥森保一將責任攬在身上，自責指揮不利導致輸球，「我們來到這裡就是瞄準冠軍，雖然做了研究和準備，但沒能防住，這是我作為主帥的責任。」

卡達在決賽中，於第12分鐘就靠著射手阿里(Almoez Ali)倒掛金鉤破門，森保一談及此事坦言，日本還在磨合比賽時就過早失球，「儘管我們後來適應比賽、適應對方打法，也出現不少扳平機會，但過早失球還是對比賽造成很大的影響。」早在賽前日本就對卡達做了充足的情搜作業，了解對手的進攻方式，也曾針對三後衛、五後衛的陣型進行訓練，森保一說，「但我的指揮不利，最終沒能防住對手，這是我作為主帥不可推卸的責任。」

▲南野拓實進球，讓卡達本屆首度失球。（圖／達志影像／美聯社）



不過，日本在本次亞洲盃中打滿7場比賽，也是收穫良多，森保一表示，這次新舊世代的磨合，在亞洲盃一場又一場嚴峻的考驗中都漸漸打出模型，「我們從國內集訓就開始融合，經驗豐富的球員努力幫助年輕球員創造環境，現在能看出年輕球員的成長、心態也有所提升，是我們這次最大的收穫。」

儘管沒能帶著第五座冠軍回國，但日本已經打出精彩表現，森保一為子弟兵感到驕傲說，「我們會將這次學到的東西，活用到下一屆世界盃中，現在我們可以昂首挺胸地回國了。」

▲日本主帥森保一。（圖／達志影像／美聯社）