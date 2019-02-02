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亞足賽／卡達前鋒決賽倒鉤破門　阿里獨轟9球獲金靴還破紀錄

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▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。阿里(Almoez Ali)進球（圖／達志影像／美聯社）

▲卡達射手阿里榮獲金靴獎還創亞洲紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃冠軍戰，卡達靠著射手阿里(Almoez Ali)率先進球、最終以3比1擊敗日本奪下隊史首冠，這顆進球是阿里本屆第9顆進球，打破1996年伊朗前鋒戴伊(Ali Daei)的8顆紀錄，此外他也榮獲本屆金靴獎及MVP，22歲就閃耀本屆亞洲盃，也讓人期待2022年世界盃他會有怎樣更傲人的表現。

卡達本屆亞洲盃以6戰全勝、1球未失之姿挺進冠軍戰，面對日本的決賽中上半場就踢進2球，雖然下半場遭到南野拓實破門、無緣完封，但最終仍以3比1奪下勝利，成為亞洲盃第9支拿下冠軍的隊伍，另外也包辦了三大個人獎，包括薩阿德(Saad Al Sheeb)拿下最佳門將，阿里勇奪最佳射手及MVP。

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。阿里(Almoez Ali)進球（圖／達志影像／美聯社）

▲阿里倒掛金鉤。（圖／達志影像／美聯社）

年僅22歲的阿里，是卡達U23的主力球員，曾在U23亞洲盃時對中國連進兩球，2016年被選進國家隊，本屆亞洲盃表現驚艷，小組賽先是對黎巴嫩踢進1球、對朝鮮攻進4球、對沙烏地阿拉伯踢進2球，接著4強賽對上地主阿聯也攻進1球，效率相當驚人，來到冠軍戰於第12分鐘還上演「倒掛金鉤」破門，一共轟進9球。

1996年亞洲盃中，伊朗前鋒戴伊一人獨進8球寫下亞洲紀錄，但該屆伊朗僅拿下季軍，這次阿里在7場比賽中踢進9球締造亞洲新紀錄，還率隊奪下冠軍，本屆亞洲盃的優異表現，也讓人期待屆時卡達主辦2022年世界盃時，會有怎樣驚喜的表現。

▲亞洲盃男足卡達奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃男足卡達奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲杯男足卡達男足阿里
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