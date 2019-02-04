最危險的8秒鐘　騎牛大賽15回就一起重傷

▲體育圈最危險的8秒，就在形容騎牛大賽的危險性。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

說到最危險的運動，會有很多不同的答案，但美國的騎牛大賽肯定能算上一例，比賽時間只有短短8秒，卻有「體育界最危險的8秒鐘」之稱，且每15回挑戰，就會出現一起重傷案例。

美國騎牛大賽是相當受歡迎的職業運動，卻異常危險，8秒內騎師們只能單手抓住韁繩，騎在沒有坐墊與蹬的牛身上，而這些牛肯定都是大發雷霆的情況下，騎師另一隻手必須高舉，8秒內沒被甩下來就算挑戰成功。

而要獲得勝利，裁判會看牛的騰空高度、旋轉次數，簡單來說，就看牠用多狠的方式把背上的騎師甩下來，而騎師能堅持多久來評分，因此很少有人能拿滿分，上去不到5秒就被甩下去很常見。

▲被牛踩傷致死的騎師洛威。（圖／達志影像／美聯社）



正因為如此，這種刺激程度其他運動少見，且被甩下牛的騎師，還有被攻擊的危險，本身也會參與騎牛大賽的醫師費里曼（Tandy Freeman）表示，幾乎每15次挑戰，就會發生一起重傷意外。

當騎師從牛背上摔下來時，隨之而來的風險就是，可能被牛踩傷，騎牛大賽的牛隻，平均重量在900公斤上下，只要被踩到一下，就算有穿防護背心，但作用通常不大，重傷程度很可能致死，就算幸運爬起來，牛也可能衝過來把騎師頂飛，騎師幾乎是搏命在取悅觀眾。

1月13日在丹佛的一場賽事，25歲的騎師洛威（Mason Lowe），就在挑戰時被牛甩下，結果被牛一腳踩在胸口，心臟瓣膜與主動脈嚴重受創，送醫後兩天過世，留下一名妻子。