保護奇才天使不急　確定開幕戰看不到大谷翔平

▲天使相當保護大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

天使二刀流球星大谷翔平去年動了手肘手術，本季無法投球只能以指定打擊身份登板。對於大谷的復健過程，天使相當小心。根據外電報導，天使總管艾普勒（Billy Eppler）表示，「大谷目前已經可以開始接受訓練，但是將趕不上開幕戰。」

大谷翔平去年10月接受Tommy John手術重建受傷的尺骨附屬韌帶，根據《ESPN》報導，大谷最快會在2日開始揮棒訓練，不過現階段只能純揮棒，以及打T座，還不能進行實打訓練。

天使對於難得一見的奇才大谷翔平，不出所料地相當謹慎看待他的傷勢。艾普勒認為，「現在他的復健規劃朝多方面進行，現在要談確切的出賽日程還有點不切實際，不過可以確定的是大谷將不會在開幕戰登板。」

▲大谷翔平今年賽季將以指定打擊身分拚戰。（圖／達志影像／美聯社）



投打雙能的大谷翔平，去年大聯盟初體驗，繳出繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後首位「投10場、22轟」的球員，更是「投10場、22轟、10盜」的第一人。也順利地收下一生只有一次的美聯新人王。

不過大谷在去年7月手肘二級撕裂，也讓他沒辦法繼續投球，季中開始專心擔任指定打擊，球季結束後接受TJ手術，今年賽季無法以投手身份出賽，不過他還是能夠以指定打擊延續大聯盟生涯的第2個賽季。