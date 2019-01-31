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把握U23國內集訓適應戰術　秦文彥磨練視野：正選競爭激烈

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▲▼ U23男足練球，秦文彥。 （圖／記者謝孟儒攝）

▲秦文彥。 （圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

中華男足U23代表隊即將前往柬埔寨進行U23會外賽，由於和奧運資格有關，本屆和澳洲、南韓、柬埔寨同組，可說每場都是硬仗，目前就讀北市大大一的秦文彥提到，「集訓大約兩個多禮拜，很多戰術、還有磨合上面還要再加強。」

總教練王家中計畫球隊分成3階段進行，分別是1月21日到21日，第二階段則是2月12日到18日，第三階段則是3月3日到3月17日，而這批入選集訓的名單中，除了有曾入選國家隊及U19的游家煌、白劭宇、涂紹捷、王仲禹、黃聖傑，許多都是新秀。

▼ U23男足練球。（圖／記者張克銘攝，下同）

▲U23男足練球。（圖／記者張克銘攝）

秦文彥曾被選進去年亞運U19代表隊，不過因為受傷沒能下場，本屆大專盃則隨著北市大進入8強，再被選進U23集訓名單，「籤表覺得南韓比較難打吧，因為他們在亞洲算滿前面的，都很難打都是硬仗啦，在國內先把握集訓的次數，出去的話就是穩下心去打。」

主要踢右後衛的秦文彥提到，「U19也是王家中教練帶的，都知道他要怎麼打，就是要再適應，跟北市大踢的風格很不一樣，北市大比起來都是長球居多，這邊就是持控球，因為戰術要一直跑，來回跑動還要再適應。」

由於這批名單中有不少北市大的學長和同輩，秦文彥也說，「自己控球、傳球還不足，傳球的視野還不夠，還要再磨練，這個風格也還要再加強，就拼一下正選，因為競爭還滿激烈的，學長滿多也都滿強的，應該是有機會啦！（進到正選）」

▲U23男足練球。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： u19中華男足中華隊
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