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身高192cm主打防守中場　曾進U16謝朋龍感受更強踢球節奏

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▲▼ U23男足練球，謝朋龍。 （圖／記者謝孟儒攝）

▲謝朋龍。 （圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

中華男足U23代表隊即將前往柬埔寨進行U23會外賽，由於和奧運資格有關，本屆和澳洲、南韓、柬埔寨同組，可說每場都是硬仗，這次入選集訓名單則多是新秀，其中曾在入選U16的謝朋龍（改名前為謝俊平），和學長一起練習感受震撼教育。

總教練王家中計畫球隊分成3階段進行，分別是1月21日到21日，第二階段則是2月12日到18日，第三階段則是3月3日到3月17日，而這批入選集訓的名單中，除了有曾入選國家隊及U19的游家煌、白劭宇、涂紹捷、王仲禹、黃聖傑，許多都是新秀。

▼ U23男足練球。（圖／記者張克銘攝，下同）

▲U23男足練球。（圖／記者張克銘攝）

今年20歲的謝朋龍，國小一畢業曾到西班牙參加足球學校，因為晚讀目前還在就讀惠文高中，過去曾經入選U16代表隊到澳門比賽，直到本次才再被選進U23，「看到籤表覺得大家都要很努力，我們跟哪一隊可能都有點差距，所以都要很努力，沒有什麼目標，就是全力以赴，就努力踢就對了。」

身高192公分的謝朋龍在場中相當突出，主要都踢防守中場或是中後衛，「這幾場練習踢下來，感覺來這邊跟學長踢，有時候節奏會跟不上，比在母隊踢的時候還要辛苦吧，經驗也沒有學長他們好，不過以前惠文的學長像是趙明修，在場上都一直告訴我們，給我們經驗、怎麼跑之類的。」

由於在U16代表隊也是王家中教練帶領，謝朋龍說，「現在再進到這邊踢，最大的不同是踢球節奏和強度不一樣，比賽上的東西都是另一個等級，所以在這邊踢會比高中辛苦，但對我來說是好的經驗，希望可以進入最後正選名單去踢。」

▲U23男足練球。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： U23奧運男足
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