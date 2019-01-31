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史密斯生涯第二次大三元　卡萊爾：證明與唐西奇能共存

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▲▼史密斯(Dennis Smith Jr.)和唐西奇(Luka Doncic)。（圖／CFP）

▲史密斯(Dennis Smith Jr.)和唐西奇(Luka Doncic)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠史密斯(Dennis Smith Jr.)在走過與總教練卡萊爾(Rick Carlisle)不合的風波後，在31日對上尼克之戰繳出13分10籃板15助攻的大三元，讓獨行俠以114比90大勝24分。值得一提的是，唐西奇(Luka Doncic)也在上一戰拿下大三元，總教練卡萊爾就表示這是兩個人能共存的最佳證據。

史密斯因球權被新人唐西奇分走而傳出對總教練卡萊爾有些不滿，甚至要求球隊將他交易，最終在卡萊爾向他道歉後回到球隊中。歸隊後在包含此戰的4場比賽都上場超過28分鐘，受到重用，另外他與唐西奇連續兩戰分別拿下大三元也是獨行俠39年的隊史第一次。

▲獨行俠比賽精采片段。

唐西奇在上一戰對暴龍拿下35分12籃板10助攻可惜沒能幫助球隊贏球，史密斯則是在此戰完成生涯第二次大三元，上一次是在上季面對鵜鶘繳出21分10籃板10助攻。卡萊爾對這樣的情況也表示，「這證明了他們兩人是能共存的，史密斯的比賽是非常特別的，當巴恩斯(Harrison Barnes)無法進入比賽節奏時，史密斯會幫助他。」

據美國媒體報導，史密斯和唐西奇的私交很好，但是獨行俠先發五人在場時的效率會比整隊平均的效率還差，卡萊爾也在試圖解決這項問題，兩人仍會在第一節及第三節同時在場但剩下的時間卡萊爾會幫兩人平均分配，目前獨行俠近4戰拿下3勝的成績也證明這樣的調整是有效果。

▲獨行俠教練卡萊爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠總教練卡萊爾(Rick Carlisle) 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇史密斯
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