史密斯生涯第二次大三元　卡萊爾：證明與唐西奇能共存

▲史密斯(Dennis Smith Jr.)和唐西奇(Luka Doncic)。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

獨行俠史密斯(Dennis Smith Jr.)在走過與總教練卡萊爾(Rick Carlisle)不合的風波後,在31日對上尼克之戰繳出13分10籃板15助攻的大三元,讓獨行俠以114比90大勝24分。值得一提的是,唐西奇(Luka Doncic)也在上一戰拿下大三元,總教練卡萊爾就表示這是兩個人能共存的最佳證據。

史密斯因球權被新人唐西奇分走而傳出對總教練卡萊爾有些不滿,甚至要求球隊將他交易,最終在卡萊爾向他道歉後回到球隊中。歸隊後在包含此戰的4場比賽都上場超過28分鐘,受到重用,另外他與唐西奇連續兩戰分別拿下大三元也是獨行俠39年的隊史第一次。

: Mavs begin their three-game road trip with a 114-90 win against the New York Knicks! @hbarnes ends with a team-high 19pts, @wessywes23 had five three-points in the first half & ended with 17 pts & @Dennis1SmithJr notched his second career triple-double. #MFFL pic.twitter.com/z4UC1z3qXd