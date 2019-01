唐斯延長賽翻身跳投絕殺灰熊　灰狼傷3後衛簽太陽棄將

▲唐斯(Karl-Anthony Towns)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

灰狼隊在傷了三名後衛的情況下,與本季曾效力太陽的卡南(Isaiah Canaan)簽下10天短約,並在31日對上灰熊之戰出場,兩隊一路廝殺到延長賽,威金斯(Andrew Wiggins)在掌握最後一擊的情況下失手,但唐斯(Karl-Anthony Towns)抓下進攻籃板後翻身跳投絕殺灰熊,終場以99比97獲勝。

提格(Jeff Teague)、羅斯(Derrick Rose)以及瓊斯(Tyus Jones)三名後衛全部掛傷號的情況下,灰狼僅剩下從七六人換來的貝勒斯(Jerryd Bayless)控球,31日賽前與季初效力太陽但遭釋出的卡南簽下10天短約,他在簽約首日便上場13分鐘命中1顆三分球並傳出1次助攻,但效率值-17為全隊最差。

▲卡南(Isaiah Canaan)季初效力太陽,目前剛與灰狼簽約。(圖/CFP)

灰狼的致勝功臣唐斯先是在正規時間前33.7灌籃助隊追平,進入延長後賽兩隊命中率皆不佳,前4分鐘僅各得4分,27.3秒灰狼跳球取得球權後,掌握最後一擊的威金斯跳投不中,唐斯在兩人包夾中搶下籃板,在時間快到點時的情況下翻身跳投命中完成絕殺。

在1月20日對上太陽時灰狼也藉由羅斯的跳投完成絕殺,在羅斯因傷缺陣下,此戰由唐斯扮演英雄。唐斯談到這球表示,「我們渴望絕殺,我努力搶到進攻籃板,感覺今天被籃球之神眷顧,我一出手就覺得會進,很高興命中這一球。」包含這球在內唐斯全場17投7中攻下16分10籃板,貝勒斯則是有生涯新高12助攻的表現。

CLUTCH AS THEY COME@KarlTowns BEATS THE BUZZER@budweiserusa Legendary Moment pic.twitter.com/lVOnJjNNIN