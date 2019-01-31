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唐斯延長賽翻身跳投絕殺灰熊　灰狼傷3後衛簽太陽棄將

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▲▼唐斯(Karl-Anthony Towns)。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯(Karl-Anthony Towns)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

灰狼隊在傷了三名後衛的情況下，與本季曾效力太陽的卡南(Isaiah Canaan)簽下10天短約，並在31日對上灰熊之戰出場，兩隊一路廝殺到延長賽，威金斯(Andrew Wiggins)在掌握最後一擊的情況下失手，但唐斯(Karl-Anthony Towns)抓下進攻籃板後翻身跳投絕殺灰熊，終場以99比97獲勝。

提格(Jeff Teague)、羅斯(Derrick Rose)以及瓊斯(Tyus Jones)三名後衛全部掛傷號的情況下，灰狼僅剩下從七六人換來的貝勒斯(Jerryd Bayless)控球，31日賽前與季初效力太陽但遭釋出的卡南簽下10天短約，他在簽約首日便上場13分鐘命中1顆三分球並傳出1次助攻，但效率值-17為全隊最差。

▲▼太陽後衛卡南（Isaiah Canaan）。（圖／CFP）

▲卡南（Isaiah Canaan）季初效力太陽，目前剛與灰狼簽約。（圖／CFP）

灰狼的致勝功臣唐斯先是在正規時間前33.7灌籃助隊追平，進入延長後賽兩隊命中率皆不佳，前4分鐘僅各得4分，27.3秒灰狼跳球取得球權後，掌握最後一擊的威金斯跳投不中，唐斯在兩人包夾中搶下籃板，在時間快到點時的情況下翻身跳投命中完成絕殺。

在1月20日對上太陽時灰狼也藉由羅斯的跳投完成絕殺，在羅斯因傷缺陣下，此戰由唐斯扮演英雄。唐斯談到這球表示，「我們渴望絕殺，我努力搶到進攻籃板，感覺今天被籃球之神眷顧，我一出手就覺得會進，很高興命中這一球。」包含這球在內唐斯全場17投7中攻下16分10籃板，貝勒斯則是有生涯新高12助攻的表現。

▲唐斯絕殺。

關鍵字： NBA唐斯灰熊灰狼卡南
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