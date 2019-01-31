七六人對老鷹中鋒戴德蒙有興趣　佛茲的取捨成關鍵

▲老鷹中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

七六人隊在組成三巨頭後仍希望針對球隊陣容進行補強，總教練布朗(Brett Brown)就不只一次表示要增加球隊的防守能力，據《ESPN》報導，七六人對老鷹中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)非常有興趣，但能否交易成功的關鍵在於七六人願不願意送出近兩季飽受傷勢困擾的狀元佛茲(Markelle Fultz)。

戴德蒙本季繳出生涯最高的10.3分另外還有7.4籃板，投籃命中率48.3%、三分球命中率37.2%，他7呎的身高以及強大的防守能力吸引七六人的注意。恩比德(Joel Embiid)可以說是七六人輪換陣容中唯一在禁區會給對手威脅的大個子，擔任他替補的穆斯卡拉(Mike Muscala)本季大約3分之2的出手都在三分線外，且他6呎11吋的身高在對其他隊中鋒的防守上很容易吃虧。

▲七六人擁有三巨頭恩比德、西蒙斯和巴特勒。（圖／CFP）

2017年的狀元佛茲在上季就受到投籃失憶症影響表現不佳，本季他的投籃姿勢怪異又引發討論，甚至傳出與七六人高層不合的消息，目前正在治療肩傷從去年11月19日後就沒有再上場。據傳，老鷹要求七六人拿出佛茲進行交易，年僅20歲的他會是七六人在交易截止日前重要的交易籌碼，但七六人也並不想輕易放棄這位狀元。

上季七六人在交易截止日後成功網羅貝里納里(Marco Belinelli)以及伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)兩位被買斷的球員，兩人在去年季後賽都有不錯的貢獻，今年新秀沙米特(Landry Shamet)也打出令人驚艷的表現，鑑於這樣的情況七六人也有可能維持去年模式，不會在截止日前做重大交易。

▲佛茲是七六人陣中最具交易價值的籌碼。（圖／達志影像／美聯社）